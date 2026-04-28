Hoe Standard onder meer KAA Gent wandelen kon sturen voor sterkhouder

Ibe Hautekiet zet zijn avontuur bij Standard Luik verder. Hij tekende een nieuwe overeenkomst die hem tot juni 2029 aan de Rouches verbindt.

De 24-jarige Ibe Hautekiet heeft eind vorige week officieel bijgetekend tot juni 2029 bij Standard de Liège. Bij zijn vertrek uit Brugge was hij amper 200.000 euro waard, vandaag wordt hij door Transfermarkt op 3,5 miljoen euro marktwaarde geschat.

Mogelijk komen daar de komende jaren nog wat miljoenen bij, want het is duidelijk dat Hautekiet aan goede seizoenen bezig is en een van de vastere waarden van de Rouches aan het worden is. Daardoor kan hij mogelijk ook in de toekomst van belang zijn voor Standard.

Standard houdt KAA Gent en andere clubs af voor Ibe Hautekiet

"Ik ben heel blij en trots dat ik dit nieuwe contract kan tekenen bij de club die mij heeft vertrouwd en mij mijn kans heeft gegeven. Ik wil de directie, de staf, mijn ploegmaats, de supporters en mijn entourage bedanken voor de steun die ze me elke dag geven", was Hautekiet zelf tevreden met zijn contractverlenging.

De Rouches hebben heel wat geïnteresseerde clubs weten af te houden. Zo had ook KAA Gent interesse in de speler, die evengoed naar PAOK Saloniki of verschillende Duitse clubs kon. Maar de speler heeft garanties gekregen.

Ibe Hautekiet geeft zijn voorwaarden voor nieuw contract bij Standard de Liège

Uiteraard horen daar financiële garanties bij, want de speler krijgt een ferm opgewaardeerd contract. Maar er speelt nog veel meer dan alleen maar een beter contract, zo lijkt het. Volgens La Dernière Heure zou hij ook op tafel hebben geklopt over een aantal sportieve voorwaarden.





Daarbij zou Marc Wilmots onder meer de opdracht hebben gekregen om sportieve versterking in huis te gaan halen. Hautekiet wil de komende jaren namelijk bij een betere ploeg spelen en samen met Standard doorgroeien. Standard moet even ambitieus worden als Hautekiet op dit moment zelf al is.