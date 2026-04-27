KAA Gent-supporters krijgen zware straf na veroordeling

Johan Walckiers
Zeven supporters van KAA Gent zijn door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld voor vandalisme en bendevorming na een nachtelijke actie in het stadion van Club Brugge. De feiten dateren van februari 2023 en veroorzaakten toen heel wat verontwaardiging in het Belgische voetbal.

In de nacht voor de wedstrijd trokken de betrokkenen naar het Jan Breydelstadion, waar ze graffiti aanbrachten met beledigende boodschappen en doelpalen bespoten met verf. Het opvallendste element was een groot “9K”-brandmerk in de middencirkel, een verwijzing naar de Gentse postcode.

Hoewel de schade aanvankelijk op tienduizenden euro’s werd geschat, bleef die uiteindelijk beperkt tot ongeveer 3.500 euro. Club Brugge probeerde het veld nog te herstellen voor de aftrap van de competitiewedstrijd tegen Gent, maar het merkteken was toen nog zichtbaar.

Na die bewuste match zorgde ook speler Noa Lang voor een opvallend moment door de “9K” met een spuitbus ludiek om te vormen tot “8K”, een knipoog naar de Brugse postcode. De actie ging snel viraal, maar veranderde niets aan het juridische vervolg.

Dankzij camerabeelden en onderzoek van de politie konden zes Oost-Vlamingen en één inwoner van West-Vlaanderen worden geïdentificeerd. De groep, allen twintigers, werd vervolgd voor bendevorming en opzettelijke beschadigingen, en bleek volgens de rechtbank duidelijke banden te hebben met een ultrascene rond Gent.

De beklaagden probeerden zich te verdedigen met het argument dat het om een “kwajongensstreek” ging, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Ze werden veroordeeld tot werkstraffen tussen 46 en 60 uur en stadionverboden van zes tot acht maanden, met bijkomende celstraffen bij niet-naleving.

De rechter oordeelde dat de actie vooraf beraamd was en georganiseerd werd uitgevoerd. “Er was een duidelijke taakverdeling en ze gingen samen richting Brugge,” klonk het in het vonnis. Daarmee werd de ernst van de feiten juridisch bevestigd en viel het doek over het opvallende vandalendossier.

