Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

De Brusselse derby van afgelopen weekend gaf al een voorproefje van wat op 14 mei wacht in de bekerfinale. Volgens Peter Vandenbempt is Union momenteel de logische favoriet, al ziet hij voor Anderlecht nog een sprankeltje hoop.

De bekerfinale zal op 14 mei doorgaan op de Heizel. Anderlecht en Union staan dan tegenover elkaar, net zoals afgelopen weekend in het Lotto Park. Paars-wit verloor toen met 1-3 van de stadsrivaal. Aangezien de terugwedstrijd op de laatste speeldag volgt, was het hun laatste ontmoeting voor de Croky Cup.

Commentator Peter Vandenbempt ziet een grote favoriet. "Union is in elk opzicht op dit moment een betere ploeg dan Anderlecht, met meer individuele kwaliteit, meer métier, meer fysieke power, een stabielere defensie, een solide collectief, ... Enzovoort."

"Union is zeker de grote favoriet, maar ik kan me voorstellen dat Anderlecht moed heeft getapt uit die eerste helft, zeker het slot ervan met goed en fris combinatievoetbal, waar Union toch problemen mee had tot Sardella in de fout ging", gaat hij verder bij Sporza.

Elke voetbalfan weet echter dat in een finale, zeker van de Beker, alles mogelijk is. Anderlecht maakt uiteraard kans, al hangt dat volgens Vandenbempt vooral af van de aanwezigheid van bepaalde spelers.

Lees ook... Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"›

"Met De Cat erbij en Hazard nog één keer de beste versie van zichzelf maakt Anderlecht wel een kans, maar geen al te grote. Als Union top is, wat gisteren niet het geval was, dan is het toch te hoog gegrepen. Maar goed, hoop doet leven voor Anderlecht", besluit hij.