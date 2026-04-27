RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden
RAAL heeft zich gehandhaafd in de Jupiler Pro League, maar mag ook van geluk spreken dat FCV Dender een rampseizoen beleefde en te laat reageerde. Want deze Wolven ogen als een ploeg die het volgend seizoen wel eens erg lastig zou kunnen krijgen.

Pijnlijk om te zeggen, maar La Louvière laat al enkele weken precies het gezicht zien dat veel waarnemers vooraf vreesden: dat van een ploeg die tekortschiet voor de Jupiler Pro League. Vier nederlagen op rij in de Relegation Play-offs, tien tegengoals en geen enkele gemaakte goal spreken boekdelen.

Het blijft natuurlijk een grote als, maar had FCV Dender al zijn wedstrijden gewonnen deze play-offs, dan stonden beide ploegen nu gewoon op gelijke hoogte. Anders gezegd: wat lange tijd onmogelijk leek — dat Dender nog van de laatste plaats zou wegkomen — heeft de RAAL zelf plots een stuk geloofwaardiger gemaakt. De Wolven mogen Zulte Waregem en Cercle Brugge dan ook dankbaar zijn dat ze hun wedstrijden vol zijn blijven spelen.

Wat is er misgelopen bij La Louvière?

Dat is des te opvallender omdat La Louvière de reguliere competitie nog had afgesloten met vier wedstrijden zonder nederlaag, waaronder een bemoedigende zege op het veld van Cercle Brugge, die achteraf nog van groot belang bleek. Ook het nieuwe kalenderjaar was nochtans uitstekend begonnen met een spectaculaire en onverwachte 2-3-overwinning bij Club Brugge.

“We zijn ons stilaan belachelijk aan het maken (…) RAAL is nog slechts een schim van zichzelf”: die woorden kwamen van Frédéric Taquin, die deze terugval duidelijk bijzonder moeilijk verteert. Begrijpelijk ook, want organisatie en ingesteldheid zijn altijd de kern geweest van zijn aanpak, en net die twee elementen lijken in deze Relegation Play-offs helemaal verdwenen.

Natuurlijk speelt ook de mentale decompressie mee na het mathematisch verzekeren van het behoud. Dat was het grote doel van het seizoen en hoewel de kloof met Dender al maanden zichtbaar was, is het toch iets anders wanneer die redding ook officieel vaststaat.

Wat brengt 2026-2027 voor RAAL?

Het is ook niet ondenkbaar dat sommige spelers er met hun hoofd al niet meer helemaal bij zijn. De veranderingen achter de schermen, met de vertrekken van David Verwilghen en Nicolas Frutos in de loop van het seizoen, kunnen hun impact hebben gehad. Sommige spelers hopen misschien ook dat hun seizoen interesse opwekt, maar buiten Marcos Peano — die echt klaar lijkt voor een stap hogerop — heeft haast niemand zijn zaak individueel kracht bijgezet. Zeker niet in deze play-offs.

Maar deze stuurloze seizoensslotfase baart vooral zorgen met het oog op volgend seizoen. Taquin zal zijn spelers de voorbije weken ongetwijfeld stevig hebben aangepakt, maar de vraag is of zijn boodschap nog altijd even hard binnenkomt als in het begin van het seizoen. En misschien nog belangrijker: heeft hij zelf ook niet stilaan alles gezegd binnen een club die op korte termijn misschien niet verder denkt dan zich handhaven? Na jaren waarin steeds naar promotie werd gestreefd, kan een rol in de kelder van het klassement frustrerend werken.

Eén scenario doemt stilaan op: dat La Louvière volgend seizoen hetzelfde als Dender meemaakt. Zodra het enthousiasme van de promotie en het effect van de nieuwigheid uitgewerkt zijn, raakt de Easi Arena dan nog wel even vlot vol zonder een ambitieuze transferzomer? Is Salvatore Curaba bereid om daarin te investeren? Blijft Frédéric Taquin aan boord? Het zijn allemaal vragen die ervoor zorgen dat velen bij hun prognoses voor volgend seizoen eerder pessimistisch zullen zijn over de eindplaats van RAAL in juni 2027. Al was dat scepticisme vorig jaar ook al volop aanwezig.

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

19:40
Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

19:20
Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

19:00
Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

18:20
2
Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

18:00
PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

17:40
Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

17:20
1
Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

17:10
Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

17:00
2
Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

16:30
Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

16:15
Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

16:00
Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

15:45
1
Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

15:30
14
Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

15:00
Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League Analyse

Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

14:40
2
Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

14:20
🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem" Reactie

🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

13:45
1
Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

23:00
Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

14:00
4
Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

13:31
Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

13:15
2
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

12:40
17
Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

21:09
Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

11:50
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
2
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
3
De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
4
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie" Reactie

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10
Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

11:20
2
Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

11:00
1
Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

10:45
4
Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

10:30
26
Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Reactie

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

10:15
2
"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

10:00
1

Cercle Brugge 2-1 FCV Dender EH
Zulte Waregem 5-0 La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 5-0 La Louvière La Louvière

