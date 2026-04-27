RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

RAAL heeft zich gehandhaafd in de Jupiler Pro League, maar mag ook van geluk spreken dat FCV Dender een rampseizoen beleefde en te laat reageerde. Want deze Wolven ogen als een ploeg die het volgend seizoen wel eens erg lastig zou kunnen krijgen.

Pijnlijk om te zeggen, maar La Louvière laat al enkele weken precies het gezicht zien dat veel waarnemers vooraf vreesden: dat van een ploeg die tekortschiet voor de Jupiler Pro League. Vier nederlagen op rij in de Relegation Play-offs, tien tegengoals en geen enkele gemaakte goal spreken boekdelen.

Het blijft natuurlijk een grote als, maar had FCV Dender al zijn wedstrijden gewonnen deze play-offs, dan stonden beide ploegen nu gewoon op gelijke hoogte. Anders gezegd: wat lange tijd onmogelijk leek — dat Dender nog van de laatste plaats zou wegkomen — heeft de RAAL zelf plots een stuk geloofwaardiger gemaakt. De Wolven mogen Zulte Waregem en Cercle Brugge dan ook dankbaar zijn dat ze hun wedstrijden vol zijn blijven spelen.

Wat is er misgelopen bij La Louvière?

Dat is des te opvallender omdat La Louvière de reguliere competitie nog had afgesloten met vier wedstrijden zonder nederlaag, waaronder een bemoedigende zege op het veld van Cercle Brugge, die achteraf nog van groot belang bleek. Ook het nieuwe kalenderjaar was nochtans uitstekend begonnen met een spectaculaire en onverwachte 2-3-overwinning bij Club Brugge.

“We zijn ons stilaan belachelijk aan het maken (…) RAAL is nog slechts een schim van zichzelf”: die woorden kwamen van Frédéric Taquin, die deze terugval duidelijk bijzonder moeilijk verteert. Begrijpelijk ook, want organisatie en ingesteldheid zijn altijd de kern geweest van zijn aanpak, en net die twee elementen lijken in deze Relegation Play-offs helemaal verdwenen.

Natuurlijk speelt ook de mentale decompressie mee na het mathematisch verzekeren van het behoud. Dat was het grote doel van het seizoen en hoewel de kloof met Dender al maanden zichtbaar was, is het toch iets anders wanneer die redding ook officieel vaststaat.





Wat brengt 2026-2027 voor RAAL?

Het is ook niet ondenkbaar dat sommige spelers er met hun hoofd al niet meer helemaal bij zijn. De veranderingen achter de schermen, met de vertrekken van David Verwilghen en Nicolas Frutos in de loop van het seizoen, kunnen hun impact hebben gehad. Sommige spelers hopen misschien ook dat hun seizoen interesse opwekt, maar buiten Marcos Peano — die echt klaar lijkt voor een stap hogerop — heeft haast niemand zijn zaak individueel kracht bijgezet. Zeker niet in deze play-offs.

Maar deze stuurloze seizoensslotfase baart vooral zorgen met het oog op volgend seizoen. Taquin zal zijn spelers de voorbije weken ongetwijfeld stevig hebben aangepakt, maar de vraag is of zijn boodschap nog altijd even hard binnenkomt als in het begin van het seizoen. En misschien nog belangrijker: heeft hij zelf ook niet stilaan alles gezegd binnen een club die op korte termijn misschien niet verder denkt dan zich handhaven? Na jaren waarin steeds naar promotie werd gestreefd, kan een rol in de kelder van het klassement frustrerend werken.

Eén scenario doemt stilaan op: dat La Louvière volgend seizoen hetzelfde als Dender meemaakt. Zodra het enthousiasme van de promotie en het effect van de nieuwigheid uitgewerkt zijn, raakt de Easi Arena dan nog wel even vlot vol zonder een ambitieuze transferzomer? Is Salvatore Curaba bereid om daarin te investeren? Blijft Frédéric Taquin aan boord? Het zijn allemaal vragen die ervoor zorgen dat velen bij hun prognoses voor volgend seizoen eerder pessimistisch zullen zijn over de eindplaats van RAAL in juni 2027. Al was dat scepticisme vorig jaar ook al volop aanwezig.