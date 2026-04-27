Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews
Simon Mignolet blijft revalideren van zijn hamstringblessure. Het is uitkijken of de doelman van Club Brugge dit seizoen nog onder de lat zal staan.

Hamstringblessure voor Mignolet

Simon Mignolet kondigde eventjes geleden aan dat hij na dit seizoen een punt achter zijn carrière zal zetten. Hij heeft ook al een nieuwe job op het oog en gaat aan de slag bij de Koninklijke Voetbalbond, zo liet hij zelf weten.

De doelman van blauw-zwart hoopt met een laatste landstitel afscheid te nemen, maar hij zit al eventjes aan de kant met een blessure aan de hamstrings. De vrees was dan ook eventjes dat hij dit seizoen niet meer zou spelen.

Maar volgens Het Laatste Nieuws zit het herstel op schema en zal hij deze week de trainingen hervatten. Dat heeft meteen ook tot gevolg dat hij dit seizoen normaal zeker nog in actie kan komen voor Club Brugge.

Terug tegen STVV of Union SG?

Eind vorige week werd een nieuwe scan gemaakt en die ligt in de lijn van de verwachtingen. Mignolet liep zijn blessure op tijdens training, vlak na de wedstrijd tegen RSC Anderlecht.

Wanneer Mignolet terug op training te zien zal zijn is nog niet duidelijk, maar het zou zeker deze week zijn. De match tegen Anderlecht van volgend weekend zou volgens de krant nog te vroeg komen.

Daarna volgen STVV en de kraker tegen Union SG, twee belangrijke matchen voor Club Brugge, maar ook voor Mignolet. Afwachten dus wat er uit de bus komt...

Meer nieuws

Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

Degryse is niet tevreden en doet tactisch voorstel aan De Mil

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

"Ik ben nog niet klaar": Man van de Match bij Club Brugge zit met dubbel doel

Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie" Reactie

Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn" Reactie

Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

Ex-coach Beerschot, Urbain Spaenhoven, doet straffe voorspelling over match tegen Patro

Waarom Anderlecht niet moet rekenen op de grote terugkeer van Mbemba

Rik De Mil ziet een stijgende lijn bij KAA Gent: "Dat is het enige negatieve"

Stijn Stijnen voert de druk op en ontkracht fabeltje over Beerschot

🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

Bryan Heynen schuift verantwoordelijkheid weg nadat hij fout maakt die doelpunt oplevert

Rode kaart voor Bayram? Scheidsrechter had totaal anders moeten ingrijpen

Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

'Westerlo stuurt scouts naar nieuwe rechtsbuiten met stevig prijskaartje'

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Adnane Abid trekt lessen na gelijkspel tegen Genk: "We hebben ze te veel laten spelen"

Matthieu Epolo doet zijn verhaal over het omstreden planten van de vlag in Mambourg

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Reactie

Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" Reactie

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Reactie

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Reactie

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

