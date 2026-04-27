Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid?

Simon Mignolet blijft revalideren van zijn hamstringblessure. Het is uitkijken of de doelman van Club Brugge dit seizoen nog onder de lat zal staan.

Hamstringblessure voor Mignolet

Simon Mignolet kondigde eventjes geleden aan dat hij na dit seizoen een punt achter zijn carrière zal zetten. Hij heeft ook al een nieuwe job op het oog en gaat aan de slag bij de Koninklijke Voetbalbond, zo liet hij zelf weten.

De doelman van blauw-zwart hoopt met een laatste landstitel afscheid te nemen, maar hij zit al eventjes aan de kant met een blessure aan de hamstrings. De vrees was dan ook eventjes dat hij dit seizoen niet meer zou spelen.

Maar volgens Het Laatste Nieuws zit het herstel op schema en zal hij deze week de trainingen hervatten. Dat heeft meteen ook tot gevolg dat hij dit seizoen normaal zeker nog in actie kan komen voor Club Brugge.

Terug tegen STVV of Union SG?

Eind vorige week werd een nieuwe scan gemaakt en die ligt in de lijn van de verwachtingen. Mignolet liep zijn blessure op tijdens training, vlak na de wedstrijd tegen RSC Anderlecht.

Wanneer Mignolet terug op training te zien zal zijn is nog niet duidelijk, maar het zou zeker deze week zijn. De match tegen Anderlecht van volgend weekend zou volgens de krant nog te vroeg komen.





Daarna volgen STVV en de kraker tegen Union SG, twee belangrijke matchen voor Club Brugge, maar ook voor Mignolet. Afwachten dus wat er uit de bus komt...