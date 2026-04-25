"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

Club Brugge moest vorig jaar de landstitel aan Union SG laten. Anthony Vanden Borre is overtuigd dat het ook dit seizoen zo zal uitdraaien, met een Club Brugge dat zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden.

Union SG wordt opnieuw kampioen

Anthony Vanden Borre blijft het Belgische voetbal van heel dichtbij volgen. Hij is aan de slag in La Louvière, maar als Brusselaar heeft hij ook oog voor Anderlecht en de knappe prestaties van Union SG in de Jupiler Pro League.

“Als Brusselaar moet ik blij zijn met wat Union de voorbije jaren heeft bereikt”, klinkt het in de Waalse krant La Capitale. En VDB is duidelijk hoe de rangschikking van de competitie de voorbije weken zal evolueren.

“Ik denk dat Union over een maand opnieuw kampioen zal zijn”, gaat hij verder. Dat gunt hij David Hubert van ganser harte. De twee speelden samen nog kampioen bij KRC Genk. Opnieuw geen titel dus voor Club Brugge.

Einde van cyclus bij Club Brugge

“Brugge zit aan het einde van een cyclus”, gaat VDB verder. Hij ziet hoe belangrijke kopstukken stilaan op hun einde geraken. “Hoewel ik Hans Vanaken een sterk WK zie spelen, zit hij net als Simon Mignolet aan het einde van zijn carrière.”

Er is dus heel veel werk te doen in het Jan Breydelstadion. Volgens Vanden Borre moet Club Brugge beginnen met een ploeg volledig opnieuw op te bouwen vanaf nul. Iets w at haalbaar is, maar niet zo snel gaat.



“Vooral een nieuwe ruggengraat moeten vormen, wat tijd zal kosten. Het geld en de middelen zijn er, maar dat biedt geen enkele garantie. Dat hebben we de voorbije twee seizoenen gezien”, besluit VDB klaar en duidelijk.