LIVE: Antwerp al na één helft klaar in 't Kuipke
Zolang RC Genk met de punten blijft morsen in de Europe Play Offs, mag Westerlo blijven hopen om ook kans te maken op Europees voetbal volgend seizoen. Profiteren ze thuis tegen Antwerp?
57' 20"
|
|
Jungdal Andreas
|
| 5.6
Andreas Jungdal @ Westerlo - Antwerp5.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|4
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|1/1
| Geslaagde plukballen
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/14 (21.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/19 (10.5%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 4
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 1
- Nauwkeurige lange ballen: 2/19 (10.5%)
|
Reynolds Bryan
|
| 6.0
Bryan Reynolds @ Westerlo - Antwerp6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/13 (76.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Neustädter Roman
|
| 6.1
Roman Neustädter @ Westerlo - Antwerp6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/17 (70.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Bayram Emin
|
| 4.9
Emin Bayram @ Westerlo - Antwerp4.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|10
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 1
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Kimura Seiji
|
| 6.0
Seiji Kimura @ Westerlo - Antwerp6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|8
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/12 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/2 (50%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
|
Piedfort Arthur
|
| 5.3
Arthur Piedfort @ Westerlo - Antwerp5.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/22 (54.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/7 (28.6%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
|
Haspolat Dogucan
|
| 5.9
Dogucan Haspolat @ Westerlo - Antwerp5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/25 (72%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|2/3 (66.7%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
- Sleutelpasses: 1
|
Alcocer Josimar
|
| 5.8
Josimar Alcocer @ Westerlo - Antwerp5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|7
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|
Sakamoto Isa
|
| 5.5
Isa Sakamoto @ Westerlo - Antwerp5.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/8 (87.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Sayyadmanesh Allahyar
|
| 6.4
Allahyar Sayyadmanesh @ Westerlo - Antwerp6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Patrão Afonso
|
| 6.3
Afonso Patrão @ Westerlo - Antwerp6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|32
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Schoten op doel: 0/1
|Bank
|
Lapage Amando
|
|
|
|
|
Nsiala-Makengo Clinton
|
|
|
|
|
Sydorchuk Sergiy
|
|
|
|
|
Bohamdi-Kamoni Naoufal
|
|
|
|
|
Mbamba-Muanda Lucas
|
| 5.9
Lucas Mbamba-Muanda @ Westerlo - Antwerp5.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|21
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Goure Fernand
|
|
|
|
|
Vanlangendonck Koen
|
|
|
|
|
Saito Shunsuke
|
|
|
|
|
Van Den Keybus Thomas
|
|
|
|
|
Nacho Ferri
|
|
|
|
|
|
|
Nozawa Taishi Brandon
|
| 7.0
Taishi Brandon Nozawa @ Westerlo - Antwerp7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|1
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/19 (84.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/9 (44.4%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 1
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
|
Van Den Bosch Zeno
A
|
| 7.3
Zeno Van Den Bosch @ Westerlo - Antwerp7.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|28/34 (82.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/8 (62.5%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/1
- Schoten op doelkader: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Tsunashima Yuto
|
| 7.1
Yuto Tsunashima @ Westerlo - Antwerp7.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|29/31 (93.5%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/5 (80%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
|
Foulon Daam
|
| 6.8
Daam Foulon @ Westerlo - Antwerp6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|38/43 (88.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/5 (40%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
|
Tuypens Eran
|
| 7.0
Eran Tuypens @ Westerlo - Antwerp7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|1
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|30/35 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
- Schoten op doelkader: 1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
|
Dierckx Xander
|
| 6.8
Xander Dierckx @ Westerlo - Antwerp6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/17 (88.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
|
Praet Dennis
|
| 7.2
Dennis Praet @ Westerlo - Antwerp7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|28/28 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/5 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 28/28 (100%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
|
Valencia Anthony
|
| 6.5
Anthony Valencia @ Westerlo - Antwerp6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/4 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/23 (82.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
- Schoten op doel: 1/2
- Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Scott Christopher
⚽
|
| 8.0
Christopher Scott @ Westerlo - Antwerp8.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/9 (77.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/2
|
Janssen Vincent
⚽ ⚽ A
|
| 9.9
Vincent Janssen @ Westerlo - Antwerp9.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|2
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|3
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/9 (100%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Goals: 2
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 2/2
|
Kerk Gyrano
A
|
| 7.2
Gyrano Kerk @ Westerlo - Antwerp7.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|53
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Succesvolle dribbels
|1/2 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|9/14 (64.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 1/2
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
|Bank
|
Al-Sahafi Marwan
|
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Thoelen Yannick
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Benítez Mauricio
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Van Helden Rein
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|
|
|
|
Adekami Farouck
|
|
|
|
|
Bijl Glenn
|
|
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|
|
Somers Thibo
|
|
|
|
|
Kouyaté Kiki
|
|
|
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|
Hamdaoui Youssef
|
|
|
|