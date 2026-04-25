LIVE: Antwerp al na één helft klaar in 't Kuipke

58



Doelpunt van Westerlo





55

Sayyadmanesh gaat neer aan de rand van de 16, te makkelijk vindt Laforge



49

Jungdal behoedt Westerlo

Van Den Bosch staat plots oog in oog met Jungdal na een afgeblockt schot van Praet. De Westelse doelman voorkomt dat Westerlo na enkele minuten in deze tweede helft opnieuw een doelpunt slikt en duwt de bal tegen de lat.



48

Tuypens zet voor op de lat

Dat was pas een binnenkomer geweest bij zijn eerste basisplaats. Tuypens zet voor vanop links en raakt de bal zo goed (of slecht?) dat zijn voorzet ei zo na rechtstreeks binnen draait. De lat trilt na maar de bal zit er niet in



45+2

Nu is Laforge toch wat vergevingsgezinder richting Westerlo. Hij besluit om niet te fluiten wanneer Scott wordt neergehaald door Haspolat en ook niet wanneer diezelfde Haspolat ervoor zorgt dat Valencia neergaat in de 16. Twee keuzes die op ons begrip kunnen rekenen, al was het zeker niet gek geweest als de bal op de stip was gegaan



45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



44



Doelpunt van Christopher Scott (Vincent Janssen)

Antwerp snijdt erdoorheen als door boter... Het begint bij Nozawa, drie passen later is het Janssen die in de 16 diep wordt gestuurid op de rechterflank. Ditmaal is hij de aangever voor Scott die de 3-0 van dichtbij niet laat liggen



40

Laforge is nu wel heel gretig met het uitdelen van kaarten... Foulon tikt hier nu toch echt wel de bal weg



40

Gele kaart voor Daam Foulon





38

Gele kaart voor Arthur Piedfort





38

Krijgen we nog spanning in deze partij of is ze na een halfuur al gespeeld



38

Gele kaart voor Christopher Scott





32

Na twee tegendoelpunten heeft Charai het wel gezien en maakt hij een vervanging om wat verdedigender te spelen. Wellicht vooral om de schade te beperken



32

Afonso Patrão

Lucas Mbamba-Muanda





32

Gele kaart voor Josimar Alcocer





28



Doelpunt van Vincent Janssen (Zeno Van Den Bosch)

Janssen legt de bal achteruit tot bij Van Den Bosch en wordt dan niet opgepikt door een Westerlo-speler bij de loopactie in de 16. Janssen bedankt Van Den Bosch voor de pass en trapt de 0-2 onbedreigd tegen de touwen



25



Doelpunt van Vincent Janssen (Gyrano Kerk)

De defensie van Westerlo wordt in twee passen KO gespeeld. Kerk brengt de diepgang en krijgt de lange bal van Praet. De bal gaat vervolgens van de rechterflank blind voor doel waar Vincent Janssen voor zijn man verschijnt en voorbij Jungdal de 0-1 in doel trapt



24

Heerlijke knal Piedfort

Van Den Bosch kopt een vrije trap richting rand van de 16. Piedfort twijfelt niet en laat de val rechtstreeks op zijn slof vallen. Het leer vliegt heerlijk richting doel maar gaat een half metertje naast



22

Kimura en Reynolds komen net op tijd want Kerk zocht ruimte om uit te halen in de 16



19

Jungdal blijft zitten na een zoveelste corner voor Antwerp na die rode kaart. Al lijkt de doelman wel echt geblesseerd te zijn en het niet om tactische redenen te doen spijtig genoeg



15

Westerlo en Charai moeten het dus over een andere boeg gooien nu. Voor Antwerp kan weleens de grote ommekeer in de Europe Play offs ingezet worden vanavond



10

Janssen was de 16 nog niet in maar wel doorgebroken en dan moet je het de Nederlander niet leren om een rode kaart uit te lokken



10

Rode kaart voor Emin Bayram





8

Krijgen we een rode kaart voor Emin Bayram? De VAR is het aan het nakijken...

Laforge moet toch naar het scherm...



7

Bayram gaat aan de noodrem trekken omdat Kimura blijft hangen en zo het buitenspel opheft. Laforge houdt het op een gele kaart en komt daar toch wel goed mee weg...



5

Sayyadmanesh is met voorsprong de aanwezigste speler na 5 minuten. Foulon heeft het lastig met de vinnige Iraniër.



1

De bezoekers uit Antwerpen beginnen eraan in het zwart/grijs. Westerlo kan met een zege aan de leiding komen van de Europe Play Offs maar ook Antwerp kan zich opnieuw in de strijd knokken en op amper 3 punten van leider RC Genk komen in de Europe Play Offs

