Datum: 25/04/2026 20:45
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: Antwerp al na één helft klaar in 't Kuipke

Zolang RC Genk met de punten blijft morsen in de Europe Play Offs, mag Westerlo blijven hopen om ook kans te maken op Europees voetbal volgend seizoen. Profiteren ze thuis tegen Antwerp?

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Stand Live
Tijd   57' 20" 
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58

Goal 		Doelpunt van Westerlo
55
 Sayyadmanesh gaat neer aan de rand van de 16, te makkelijk vindt Laforge
49
 Jungdal behoedt Westerlo
Van Den Bosch staat plots oog in oog met Jungdal na een afgeblockt schot van Praet. De Westelse doelman voorkomt dat Westerlo na enkele minuten in deze tweede helft opnieuw een doelpunt slikt en duwt de bal tegen de lat.
48
 Tuypens zet voor op de lat
Dat was pas een binnenkomer geweest bij zijn eerste basisplaats. Tuypens zet voor vanop links en raakt de bal zo goed (of slecht?) dat zijn voorzet ei zo na rechtstreeks binnen draait. De lat trilt na maar de bal zit er niet in


Scheidsrechter 		Rust


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45+2
 Nu is Laforge toch wat vergevingsgezinder richting Westerlo. Hij besluit om niet te fluiten wanneer Scott wordt neergehaald door Haspolat en ook niet wanneer diezelfde Haspolat ervoor zorgt dat Valencia neergaat in de 16. Twee keuzes die op ons begrip kunnen rekenen, al was het zeker niet gek geweest als de bal op de stip was gegaan
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
44

Goal 		Doelpunt van Christopher Scott (Vincent Janssen)
Antwerp snijdt erdoorheen als door boter... Het begint bij Nozawa, drie passen later is het Janssen die in de 16 diep wordt gestuurid op de rechterflank. Ditmaal is hij de aangever voor Scott die de 3-0 van dichtbij niet laat liggen
40
 Laforge is nu wel heel gretig met het uitdelen van kaarten... Foulon tikt hier nu toch echt wel de bal weg
40
  Gele kaart voor Daam Foulon
38
  Gele kaart voor Arthur Piedfort
38
 Krijgen we nog spanning in deze partij of is ze na een halfuur al gespeeld
38
  Gele kaart voor Christopher Scott
32
 Na twee tegendoelpunten heeft Charai het wel gezien en maakt hij een vervanging om wat verdedigender te spelen. Wellicht vooral om de schade te beperken
32
 Vervangen Afonso Patrão
Ingevallen Lucas Mbamba-Muanda
32
  Gele kaart voor Josimar Alcocer
28

Goal 		Doelpunt van Vincent Janssen (Zeno Van Den Bosch)
Janssen legt de bal achteruit tot bij Van Den Bosch en wordt dan niet opgepikt door een Westerlo-speler bij de loopactie in de 16. Janssen bedankt Van Den Bosch voor de pass en trapt de 0-2 onbedreigd tegen de touwen
25

Goal 		Doelpunt van Vincent Janssen (Gyrano Kerk)
De defensie van Westerlo wordt in twee passen KO gespeeld. Kerk brengt de diepgang en krijgt de lange bal van Praet. De bal gaat vervolgens van de rechterflank blind voor doel waar Vincent Janssen voor zijn man verschijnt en voorbij Jungdal de 0-1 in doel trapt
24
 Heerlijke knal Piedfort
Van Den Bosch kopt een vrije trap richting rand van de 16. Piedfort twijfelt niet en laat de val rechtstreeks op zijn slof vallen. Het leer vliegt heerlijk richting doel maar gaat een half metertje naast
22
 Kimura en Reynolds komen net op tijd want Kerk zocht ruimte om uit te halen in de 16
19
 Jungdal blijft zitten na een zoveelste corner voor Antwerp na die rode kaart. Al lijkt de doelman wel echt geblesseerd te zijn en het niet om tactische redenen te doen spijtig genoeg
15
 Westerlo en Charai moeten het dus over een andere boeg gooien nu. Voor Antwerp kan weleens de grote ommekeer in de Europe Play offs ingezet worden vanavond
10
 Janssen was de 16 nog niet in maar wel doorgebroken en dan moet je het de Nederlander niet leren om een rode kaart uit te lokken
10
  Rode kaart voor Emin Bayram
8
 Krijgen we een rode kaart voor Emin Bayram? De VAR is het aan het nakijken...
Laforge moet toch naar het scherm...
7
 Bayram gaat aan de noodrem trekken omdat Kimura blijft hangen en zo het buitenspel opheft. Laforge houdt het op een gele kaart en komt daar toch wel goed mee weg...
5
 Sayyadmanesh is met voorsprong de aanwezigste speler na 5 minuten. Foulon heeft het lastig met de vinnige Iraniër.
1
 De bezoekers uit Antwerpen beginnen eraan in het zwart/grijs. Westerlo kan met een zege aan de leiding komen van de Europe Play Offs maar ook Antwerp kan zich opnieuw in de strijd knokken en op amper 3 punten van leider RC Genk komen in de Europe Play Offs
1
 Westerlo - Antwerp: 0-0

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 5.6  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/19 (10.5%)
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Reynolds Bryan 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 10/13 (76.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Neustädter Roman 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
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Bayram Emin   4.9  
  • Rode kaarten: 1
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Kimura Seiji 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
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Piedfort Arthur   5.3  
  • Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
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Haspolat Dogucan 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
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Alcocer Josimar   5.8  
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
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Sakamoto Isa 5.5  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Sayyadmanesh Allahyar 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Patrão Afonso 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Lapage Amando  
Nsiala-Makengo Clinton  
Sydorchuk Sergiy  
Bohamdi-Kamoni Naoufal  
Mbamba-Muanda Lucas 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Goure Fernand  
Vanlangendonck Koen  
Saito Shunsuke  
Van Den Keybus Thomas  
Nacho Ferri  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 7.0  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Van Den Bosch Zeno A 7.3  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 7.1  
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Foulon Daam   6.8  
  • Nauwkeurige passes: 38/43 (88.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 7.0  
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Dierckx Xander 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
Meer statistieken
Praet Dennis 7.2  
  • Nauwkeurige passes: 28/28 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher  8.0  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Janssen Vincent ⚽ ⚽ A 9.9  
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Meer statistieken
Kerk Gyrano A 7.2  
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Al-Sahafi Marwan  
Thoelen Yannick  
Benítez Mauricio  
Van Helden Rein  
Adekami Farouck  
Bijl Glenn  
Somers Thibo  
Kouyaté Kiki  
Hamdaoui Youssef  
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Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 1-3 Antwerp Antwerp
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