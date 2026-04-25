Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
KVC Westerlo blijft volop meedoen in de Europe Play-offs en dat heeft het onder meer te danken aan een spits in bloedvorm. Nacho Ferri scoort aan de lopende band en oogst nu ook stevige lof.

KVC Westerlo doet het goed in de Europe Play-offs. De Kemphanen pakten al 9 op 12 en verloren enkel van Racing Genk, dat met evenveel punten als Westerlo (29) leider is in PO2.

Zaterdagavond komt Antwerp op bezoek in 't Kuipje. Antwerp-coach Joseph Oosting zal zijn troepen, voornamelijk de verdediging, zeker en vast gewaarschuwd hebben voor de man in vorm: Nacho Ferri.

"Met de transfer van Ferri heeft Westerlo goed werk geleverd", zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerpen. Hij degradeerde niet mee met KV Kortrijk naar de Challenger Pro League.

Patrick Goots ziet in Nacho Ferri zelfs iets van Vincent Janssen

"Bij KV Kortrijk was hij vorig jaar niet dé spits, dit jaar heeft hij zich enorm ontwikkeld en toont hij zijn potentieel. Ik zie in hem een jongere versie van Vincent Janssen. Dat wil niet zeggen dat hij dezelfde carrière zal kennen, maar hij heeft er wel de kwaliteiten voor", aldus Goots.

Mooie woorden voor de 21-jarige spits. Tijdens de reguliere competitie scoorde hij zeven keer in 28 wedstrijden. Tijdens de play-offs zit hij al aan vier doelpunten op vier wedstrijden tijd. Antwerp is gewaarschuwd.

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

