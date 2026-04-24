Licentiecommissie maakt duidelijk: pittig extra pigment in strijd tussen Westerlo en Genk

Aernout Van Lindt
De strijd om de leidersplaats in de Europe Play-offs zal de komende zes speeldagen mogelijk nog heel spannend blijven. Voorlopig staat KRC Genk in polepositie, maar KVC Westerlo loert nog om de hoek.

KRC Genk en KVC Westerlo hebben momenteel allebei 29 punten. Door de halvering van de punten staat Genk wel nog boven Westerlo in de stand, maar er zijn natuurlijk nog zes wedstrijden te spelen in de Europe Play-offs.

KVC Westerlo wil KRC Genk voorbij op weg naar Europees ticket

Dit weekend speelt Genk in eigen huis tegen Standard, terwijl Westerlo het thuis opneemt tegen Antwerp. Twee spannende wedstrijden, want ook die twee teams spelen hun laatste troeven uit als ze nog Europees willen spelen.

KVC Westerlo maakt er geen geheim van dat ze absoluut alles op alles willen zetten om de Europe Play-offs te winnen dit seizoen. "De honger is groot en we willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal", klonk het eerder al.

Speelt Westerlo Europees ... in Genk?

Ondertussen heeft Westerlo een nieuwe stap gezet met het behalen van zijn Europese licentie. Al is nog niet zeker dat het dan ook in eigen huis zal kunnen spelen om die Europese (voorronde)wedstrijden af te werken.

Mogelijk wordt uitgeweken naar ... Genk, de grote concurrent voor het Europees ticket momenteel. "Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken en uit het rapport van de Auditeur Generaal Licenties RBFA, dat het verzoek voor het bekomen van de Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is."

"Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in de Europese K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 2026- K.V.C. WESTERLO Licentie 2026-2027 competitie, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van de Cegeka Arena te Genk", klinkt het in de boodschap van de Licentiecommissie op de webstek van de Belgische voetbalbond.

Fikse meevaller, maar ook grote tegenslag voor KRC Genk en Nicky Hayen

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Hoe belangrijk is de Slag om Vlaanderen voor KAA Gent?

Stevige domper voor David Hubert en Union SG: nog een sterkhouder out

Opvallende afwezige voor Essevee, maar ook goed nieuws uit de ziekenboeg: sterkhouder terug

'Club Brugge gaat concurrentie aan met Chelsea en Ajax voor miljoenensensatie'

Na Club Brugge haalt nu ook Union SG stevige slag in huis met oog op de toekomst

30 miljoen euro (of meer?): 'Arsenal wil Milan aftroeven voor Bruggeling'

Wouter Vrancken zou bij Anderlecht geen mirakels verrichten: wie zou in het elftal staan van STVV?

De nieuwe wind door Sclessin? Dit zeggen de details van Licentiecommissie over Standard

Rik De Mil neemt duidelijk standpunt in over Ivan Leko voor clash KAA Gent - Club Brugge

Uitverkochte titelmatch van Sporting Hasselt zorgt voor primeur bij politie

Een nieuwe Raman bij KV Mechelen? Debutant Lenaerts laat zich uit over hun band Reactie

Tegenvaller in strijd om Europa: KAA Gent mist twee spelers tot einde van het seizoen

De koopjes van de Challenger Pro League: deze spelers zijn komende zomer transfervrij en gratis!

Wat met Europees voetbal? Licentiecommissie heeft nieuws voor Union SG en STVV

Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Benito Raman spreekt over eigen toekomst en die van Vanderbiest bij Mechelen: "Doen!"

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

