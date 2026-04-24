Licentiecommissie maakt duidelijk: pittig extra pigment in strijd tussen Westerlo en Genk

De strijd om de leidersplaats in de Europe Play-offs zal de komende zes speeldagen mogelijk nog heel spannend blijven. Voorlopig staat KRC Genk in polepositie, maar KVC Westerlo loert nog om de hoek.

KRC Genk en KVC Westerlo hebben momenteel allebei 29 punten. Door de halvering van de punten staat Genk wel nog boven Westerlo in de stand, maar er zijn natuurlijk nog zes wedstrijden te spelen in de Europe Play-offs.

KVC Westerlo wil KRC Genk voorbij op weg naar Europees ticket

Dit weekend speelt Genk in eigen huis tegen Standard, terwijl Westerlo het thuis opneemt tegen Antwerp. Twee spannende wedstrijden, want ook die twee teams spelen hun laatste troeven uit als ze nog Europees willen spelen.

KVC Westerlo maakt er geen geheim van dat ze absoluut alles op alles willen zetten om de Europe Play-offs te winnen dit seizoen. "De honger is groot en we willen ons absoluut kwalificeren voor Europees voetbal", klonk het eerder al.

Speelt Westerlo Europees ... in Genk?

Ondertussen heeft Westerlo een nieuwe stap gezet met het behalen van zijn Europese licentie. Al is nog niet zeker dat het dan ook in eigen huis zal kunnen spelen om die Europese (voorronde)wedstrijden af te werken.

Mogelijk wordt uitgeweken naar ... Genk, de grote concurrent voor het Europees ticket momenteel. "Betreffende de Europese Licentie, blijkt na de studie van de voorgelegde stukken en uit het rapport van de Auditeur Generaal Licenties RBFA, dat het verzoek voor het bekomen van de Europese Licentie ontvankelijk en gegrond is."





"Betreffende de infrastructuur, neemt de Licentiecommissie akte van het feit dat de club er zich toe verbonden heeft dat, ingeval zij uit zou komen in de Europese K.B.V.B. – U.R.B.S.F.A. 2026- K.V.C. WESTERLO Licentie 2026-2027 competitie, zij haar wedstrijden zal afwerken in de installaties van de Cegeka Arena te Genk", klinkt het in de boodschap van de Licentiecommissie op de webstek van de Belgische voetbalbond.