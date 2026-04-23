Wouter Vrancken naar Anderlecht? Dit heeft STVV-coach er zelf over te zeggen

Beleeft Wouter Vrancken zijn laatste weken bij Sint-Truiden? De trainer heeft gereageerd op de geruchten over een vertrek, onder meer die hem aan Anderlecht linken.

Wouter Vrancken heeft Sint-Truiden nieuw leven ingeblazen, en tegelijk is ook zijn populariteit als trainer flink gestegen. De coach werd de voorbije dagen genoemd bij Lorient, Werder Bremen en Anderlecht. STVV is zich bewust van die interesse en probeerde hem daarom al een nieuw contract te laten tekenen.

"Het klopt dat de clubleiding mij een voorstel heeft gedaan, wat natuurlijk ook een vorm van erkenning is voor het geleverde werk. Ik heb hen gezegd dat ik daar nu niet over ga onderhandelen om er het maximum uit te halen. Wat zou ik eraan hebben om vandaag al een beslissing te nemen? Mijn volledige focus moet nu op de play-offs liggen. Bovendien moet ik dat ook met mijn familie bespreken", legt hij uit bij La Dernière Heure.

Vrancken toont respect voor werk van Taravel bij Anderlecht

En dan is er nog het spoor naar Anderlecht. Daar wil Vrancken voorlopig weinig over kwijt. "Daar is moeilijk iets over te zeggen, want er is niets. Ik kan niet zeggen: ‘Ik ga daar niet heen’ of ‘Ik ga wel’, want er is op dit moment nog geen interesse van hun kant geweest. Jérémy (Taravel) levert nu goed werk, en we weten ook nog niet of hij zal blijven. Met al die vraagtekens begrijp ik wel dat er geruchten ontstaan."

De Truiense coach herinnert zich trouwens dat hij vroeger ook al eens met Sporting in verband werd gebracht… als speler. "Dat kwam omdat Mbark Boussoufa in een interview had gezegd dat wij bij Gent zo’n sterk duo vormden en dat hij mij naar Anderlecht wilde halen. Op menselijk vlak waren wij elkaars tegenpool. We kwamen uit totaal verschillende werelden en leefden heel anders. Maar op het veld vulden we elkaar perfect aan."

De hardwerkende en gedisciplineerde middenvelder van toen staat vandaag bekend als een trainer die verzorgd voetbal wil brengen. Of dat hem uiteindelijk naar Anderlecht zal leiden, valt nog af te wachten. Maar dat zijn naam steeds vaker in die context opduikt, is duidelijk.