Analist lyrisch over verrassende Rode Duivel: "Openbaring én geruststelling"

Het WK komt steeds dichterbij. En dus is de vraag stilaan wie er gaat staan en hoever de Rode Duivels gaan raken. De uitwuifwedstrijd tegen Tunesië heeft alvast voor wat positiviteit gezorgd, ook onder de analisten. Die zijn heel blij met wat de Belgen lieten zien.

De 5-0 van de Belgen tegen Tunesië was alvast indrukwekkend. Niet enkel qua resultaat, maar ook qua voetbal. En dus mogen we stilaan hoopvol zijn over wat de Belgen kunnen gaan neerzetten, ook op het wereldkampioenschap.

Wie met 5-0 kan winnen van Tunesië, die moet niet bang zijn voor Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. De groepsfase kan dan ook alvast geen probleem zijn en het gevoel is ook alvast beter dan vier jaar geleden, toen tegen Egypte werd verloren in de laatste oefenwedstrijd.

Rode Duivels maken indruk tegen Tunesië

Romelu Lukaku lijkt steeds beter te worden en Jérémy Doku en Leandro Trossard zijn in vorm: voorin kan het zeker goed gaan lopen de komende weken. Rest de vraag of het ook in andere linies allemaal goed gaat blijven lopen.

Om te beginnen: de groepsfase moet makkelijk kunnen worden overleefd. Dat lieten Peter Vandenbempt en Filip Joos al eerder weten. Maar wat daarna? De kwartfinale is een mogelijke optie, maar eens je zover bent kan je misschien op meer mikken?

De geruststelling: Nathan Ngoy

Vandenbempt is alvast zeer duidelijk: "Ik val in herhaling, maar Jeremy Doku heeft alles om een van de sterren van het WK te zijn. Hij lijkt alleen maar beter te worden. De kwaliteit van zijn voorzetten is ongelofelijk in vergelijking met een jaar geleden."



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"Ook de manier waarop Kevin De Bruyne alweer voorop ging in de strijd was veelbelovend. Alles wijst erop dat hij echt iets wil maken van zijn mogelijk laatste WK", was hij lyrisch bij Sporza. En ook achterin zag hij goede dingen, met name bij Ngoy: "Hij was voor mij dé openbaring en geruststelling van de voorbije week. Ik zei vooraf dat de blessure van Debast zwaarder zou doorwegen dan het latere aansluiten van Lukaku, maar Ngoy heeft zich de voorbije matchen fantastisch van zijn taak gekweten.