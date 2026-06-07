📷 Harde kern Anderlecht met duidelijke boodschap aan kasteel van Coucke: "Verplicht ons niet"

De supporters van RSC Anderlecht hebben de aanval ingezet op Marc Coucke. Hij is de gebeten hond van het beleid van de voorbije jaren, die in negen seizoenen geen enkele prijs hebben opgeleverd. En dus moet hij vertrekken.

Voor het eerst sinds zijn intrede bij de club wordt eigenaar Marc Coucke openlijk geviseerd door de supporters van paars-wit. Nadat eerder onder meer Wouter Vandenhaute en Olivier Renard de gebeten hond waren, is het geweer nu van schouder veranderd.

Een paar dagen geleden was er al een niet mis te verstane boodschap aan het trainingscentrum in Neerpede, waar graffiti werd aangebracht met dezelfde duidelijke tekst: “Coucke buiten”. Een dag later hadden ze bij Anderlecht de boodschappen alweer verwijderd.

Supporters komen met duidelijke boodschap richting Marc Coucke

De nieuwe kritiek komt er na opnieuw een seizoen waarin Anderlecht naast de grote prijzen greep. Paars-wit eindigde als vierde in de competitie en verloor bovendien de bekerfinale. Voor een team met de grandeur van Anderlecht is dat onvoldoende.

En dus groeit het ongenoegen. Gisterenavond zijn er supporters naar het kasteel van Coucke getrokken in Merelbeke, om ook daar hun ongenoegen te uiten met een zeer duidelijk spandoek gericht op de sterke man van paars-wit.





"Sois noble et casse toi. Ne nous oblige pas ...", aldus het spandoek. Vrij vertaald wil dat zoiets zeggen als "Wees nobel en vertrek. Verplicht ons niet ...", waarmee ze een duidelijke boodschap afgeven aan Marc Coucke.

Harde kern wil af van Marc Coucke bij RSC Anderlecht

De harde kern wil van Marc Coucke af en lijkt niet meteen te gaan rusten, zolang Coucke niet de eer aan zichzelf houdt. Er waren de voorbije weken al de nodige geruchten over acties bij alle wedstrijden van paars-wit volgend seizoen.

Marc Coucke zelf heeft nog niet gereageerd op de zaak. Hij vierde deze week de 19e verjaardag van zijn dochter en deelde gisteren een bericht vanuit Hasselt. Mogelijk was hij dus niet eens aanwezig in zijn kasteel afgelopen avond en nacht.