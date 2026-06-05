DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één
Foto: © photonews
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Voor Royal Antwerp FC wordt het bouwen aan een nieuwe toekomst. Heel wat spelers verlaten de club deze zomer en dus moeten er nieuwe spelers gaan bijkomen. Er zijn ondertussen al twee nieuwkomers aangekondigd door The Great Old.

"Carlos Daniel Mejia (18) is een linksvoetige Ecuadoraanse winger die overkomt van het Kroatische NK Kustošija. Daniel genoot zijn jeugdopleiding bij Independiente del Valle in Ecuador, de club waar ook Anthony Valencia en Willian Pacho werden opgeleid."

"Met zijn snelheid, diepgang en vermogen om tegenstanders één tegen één uit te schakelen, is hij een jonge speler met veel potentie. Mejia tekent een contract van vier jaar op de Bosuil. Welkom en succes, Daniel", aldus Royal Antwerp op haar webstek.

Antwerp haalt twee versterkingen voor de prijs van één

En ook Luis Narh komt de rangen versterken: "Narh (18) is een stevige Ghanese centrumspits die overkomt van Diamond Seed Sporting Club. Luis tekent een contract van vier jaar met optie op de Bosuil! Welcome and succes Luis", spreekt Antwerp opnieuw.

Antwerp zal het volgend seizoen beter moeten doen in de Jupiler Pro League. The Great Old eindigde pas vijfde, voorlaatste, in de Europe Play-offs. Onder trainer Joseph Oosting liep het bijzonder slecht, vooral tegen het einde van het seizoen aan. De club gaat op zoek naar een nieuwe trainer, maar zal ook goed actief zijn op de zomermercato.

Royal Antwerp kiest voor wissels op de toekomst met Meija en Narh

Beter doen dan een elfde plaats moet dan ook doel nummer één zijn. Er zal de komende weken vermoedelijk nog heel wat versterking komen, maar de eerste twee jonkies doen alvast een aantal goede dingen vermoeden - zoveel is nu ondertussen al duidelijk.

Afgelopen seizoen kwam Meija alvast 30 keer in actie bij de Kroatische club in de derde Kroatische klasse, waarvan 23 keer als titularis. Hij was goed voor één doelpunt en lijkt klaar voor een stap hogerop, al is de Belgische eerste klasse wel stevig.

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