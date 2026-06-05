WK LIVE 05/06: Frankrijk loopt een blauwtje
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het naar dagelijkse gewoonte ook tijd voor ons WK-nieuws van de dag. Daarbij ook onder meer een aantal oefenwedstrijden die afgelopen avond en nacht werden afgewerkt. De toplanden zijn nog niet allemaal even goed in vorm, zo blijkt.
Spanje met de blamage tegen Irak
Ook gewezen wereldkampioen Spanje is niet echt goed begonnen aan de laatste rechte lijn richting het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een oefenwedstrijd tegen Irak liep helemaal verkeerd. Of ze hadden er bij Spanje in ieder geval meer van verwacht.
Torres bracht de Spanjaarden nochtans snel op voorsprong, maar daarna was er plots de gelijkmaker van Doski. Ondanks heel wat kansen in de tweede helft bleef het bij een 1-1 gelijkspel. Geen goed nieuws dus voor de Spanjaarden. De selectie trekt nu naar de VS. Dinsdag volgt een laatste oefenmatch tegen Peru.
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het naar dagelijkse gewoonte ook tijd voor ons WK-nieuws van de dag. Daarbij ook onder meer een aantal oefenwedstrijden die afgelopen avond en nacht werden afgewerkt. De toplanden zijn nog niet allemaal even goed in vorm, zo blijkt.
De Rode Duivels hebben hun oefenwedstrijd gewonnen in Kroatië met 0-2 en zijn stilaan klaar voor afreis naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zaterdag is er nog een afzwaaiwedstrijd in eigen huis tegen Tunesië.
Frankrijk met een slechte repetitie
Ook diverse andere landen zijn ondertussen volop bezig met zich voor te bereiden op het WK. En daarbij is de slotsom dat niet iedereen het even goed aan het doen is momenteel. Hoog tijd om dus hier en daar al wat dingen in ons overzicht op te nemen.
Te beginnen bij topfavoriet Frankrijk misschien wel. Die speelden een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust en dat leverde toch wel een heel verrassende en vreemde nederlaag op voor de troepen van bondscoach Olivier Deschamps.
Stevige nederlaag voor Frankrijk tegen Ivoorkust
Vlak voor de rust maakte Cherki er na een moeilijke eerste helft alsnog 1-0 van voor de Franse nationale ploeg, maar na de koffie liep het volledig verkeerd voor de Fransen - al moet gezegd dat ze dat wel met heel wat invallers deden.
Doué maakte er 1-1 van. In de slotfase gaf hij ook nog een assist aan Diallo, goed voor een verrassende 1-2-eindstand. Voor Les Bleus, die maandag hun afzwaaiwedstrijd spelen in Lille tegen Noord-Ierland, is het een ferme domper.
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