WK LIVE 05/06: Frankrijk loopt een blauwtje

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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het naar dagelijkse gewoonte ook tijd voor ons WK-nieuws van de dag. Daarbij ook onder meer een aantal oefenwedstrijden die afgelopen avond en nacht werden afgewerkt. De toplanden zijn nog niet allemaal even goed in vorm, zo blijkt.