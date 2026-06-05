Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban
Foto: © photonews

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Op 21 juni neemt België het in Los Angeles op tegen Iran. Jérémy Doku jaagt de Iraanse verdedigers flink de stuipen op het lijf. Dat hebben ze ondertussen ook luidop uitgesproken.

De wedstrijd tussen België en Iran is nog niet meteen voor vandaag of morgen, maar leeft al volop. Op 21 juni om 21u kruisen de Rode Duivels de degens met Team Melli in hun tweede duel in groep G van het WK 2026. Een affiche waar in Iran veel over gepraat wordt.

Jérémy Doku baart iedereen zorgen

Zodanig zelfs dat de RTBF poolshoogte nam bij Erfan Hoseiny, journalist van Gol Bezan, een medium dat gespecialiseerd is in het Iraanse voetbal. Voor de specialist is Jérémy Doku de Rode Duivel die de Iraanse defensie het meest zorgen baart.

"Jérémy Doku is de Belgische speler die iedereen zorgen baart", bevestigt Hoseiny. "Sinds de loting gaat het enorm vaak over hem en veel mensen zijn erg bezorgd over wat hij met onze defensie kan doen. Ik verwacht een gesloten match, met weinig goals. Iran zal in de eerste plaats goed willen verdedigen, maar ik denk dat België uiteindelijk wint. Ik zou zeggen 1-0 of 2-0. Ik zie Iran in deze wedstrijd niet scoren."

Wat kan Iran tegen België?

Toch weerhoudt die voorzichtigheid de Iraniërs er niet van om ambitieus te zijn. De specialist legt uit dat België net de gedroomde tegenstander was voor Iran. "Nog vóór de loting zei de bondscoach op televisie dat hij in pot 1 het liefst België trof, omdat het volgens hem een van de meest haalbare ploegen is, door een verouderende kern en het feit dat meerdere sterkhouders waarschijnlijk hun laatste WK spelen."

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Om met vertrouwen tegen de Belgen aan te treden, moeten de Iraniërs eerst een goede start nemen tegen Nieuw-Zeeland. De Rode Duivels beginnen hun avontuur op 15 juni om 21u tegen Egypte, een eerste cruciale test om een sterk signaal te sturen naar Team Milli.

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Jérémy Doku

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