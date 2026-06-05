Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

Thibaut Courtois is opnieuw een deel van KRC Genk. De Rode Duivel investeerde via NXTPLAY in zijn jeugdclub én zetelt binnenkort in de Raad van Bestuur van de Limburgse club. Ondertussen weten we ook hoeveel geld Genk wil ophalen met via externe investeerders.

Voor alle duidelijkheid: Thibaut Courtois zal niet zelf opduiken bij iedere thuiswedstrijd van KRC Genk. De Rode Duivel zal evenmin het vliegtuig niet nemen voor iedere bestuursvergadering.

De Rode Duivel investeerde via NXTPLAY een minderheidsbelang in Genk. Momenteel is niét gekend welk bedrag Courtois in zijn jeugdclub heeft gepompt of hoe groot zijn precieze aandeelhouderschap is.

Zestig miljoen euro is hét doel

Courtois - of beter gezegd: NXTPLAY - is de eerste externe investering sinds de herstructurering van de voetbalactiviteiten van Genk van een VZW naar een NV. En het plan van De Smurfen is héél duidelijk.

"NXTPLAY is de eerste van meerdere investeerders", aldus Peter Croonen in Het Laatste Nieuws. "Idealiter willen met drie partijen aan zestig euro aan kapitaalsinjecties komen. We hopen dat doel in de komende twee jaar te bereiken. Al is het niet de bedoeling om stappen over te slaan."

KRC Genk verwacht héél véél interesse

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Voor Genk is de instap van Courtois dan ook héél belangrijk. "Dit zorgt voor héél véél exposure naar de buitenwereld toe", besluit de voorzitter van Genk. "Ik verwacht dat er de komende periode dan ook veel interesse zal zijn.