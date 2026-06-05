'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'
Foto: © photonews

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KAA Gent heeft met Ibrahima Cissé opnieuw een goudhaantje in huis. De 18-jarige Senegalees geniet ondertussen al heel wat aandacht uit het buitenland. Heel wat topteams hebben hem ondertussen al op de radar staan. Volgt er een snelle transfer?

Ibrahima Cissé trekt steeds meer de aandacht van verschillende scoutingsteams in Europa. Volgens Footmercato wordt zijn profiel regelmatig opgemerkt door clubs uit de Premier League en de Bundesliga, evenals uit de Ligue 1.

Teams als Chelsea, Manchester United, Manchester City en Brighton volgen zijn ontwikkeling op de voet, hoewel er nog geen concrete gesprekken hebben plaatsgevonden. In Duitsland houden clubs als RB Leipzig en Borussia Dortmund zijn talent ook in de gaten, terwijl in Frankrijk AS Monaco tot de clubs behoort die zijn potentieel nauwlettend volgen.

Diverse topclubs tonen interesse in Ibrahima Cissé van KAA Gent

De jonge, fysiek sterke, 18-jarige Senegalese spits is vooral aantrekkelijk vanwege zijn groeipotentieel en doorverkoopwaarde, wat de wijdverspreide maar constante interesse vanuit verschillende grote competities verklaart.

Daarmee zou KAA Gent opnieuw een van zijn absolute goudhaantjes kunnen gaan verliezen. De voorbije maanden kreeg Cissé onder RIk De Mil plots zijn kans bij De Buffalo's. Hij scoorde aan het einde van de reguliere competitie en was in de Champions' Play-offs vaak invaller.

Laat KAA Gent zijn goudhaantje nu al vertrekken of kiezen ze voor de toekomst?

Verder dan 302 speelminuten kwam hij over alle competities heen niet bij de A-kern, maar daarin viel hij wel al op met zijn atletisch vermogen. Op termijn kan hij dan ook een interessante aanwinst gaan worden voor de Buffalo's of voor de teams die hem in huis willen halen.

Volgens Transfermarkt heeft hij ondertussen al een marktwaarde van 900.000 euro, waardoor hij geen goedkope speler meer is. In de toekomst lijkt zijn marktwaarde ook alleen maar te kunnen stijgen. KAA Gent zal hem dus niet zomaar laten gaan, maar als een topclub aanklopt met de nodige miljoenen is er misschien weinig tegen te beginnen?

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