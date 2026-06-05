Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

De Rode Duivels hebben deze donderdag deelgenomen aan een teambuildingavond. Een ontspannend moment voor de laatste oefenwedstrijd en het vertrek naar de Verenigde Staten.

Voor ze aan de laatste rechte lijn van hun voorbereiding beginnen, kwamen de Rode Duivels donderdagavond samen voor een teamdiner. Een initiatief van bondscoach Rudi Garcia, die zo de onderlinge band binnen de groep wil versterken.

De Franse coach hecht daar sinds zijn komst veel belang aan. Nog voor hij zijn lijst van 26 spelers voor het WK bekendmaakte, hamerde hij al op het belang van het groepsleven. De komende weken zullen de spelers dag in dag uit samenleven en moeten ze op elkaar kunnen rekenen.

Hip restaurant, speciaal voor de Rode Duivels

Het is dan ook geen toeval dat Axel Witsel een belangrijke rol blijft spelen binnen de kern. Los van zijn voetbalkwaliteiten wil Garcia een evenwichtige groep bouwen, die zowel naast het veld als op het veld goed functioneert.

Voor de gelegenheid hadden de Duivels een hip restaurant afgehuurd. Ze zaten aan lange tafels in een ontspannen sfeer. Het doel was niet om over tactiek of de ploegopstelling te praten, maar om samen nog een moment te delen voor het Amerikaanse avontuur begint.

En nu samen op avontuur in de Verenigde Staten

De voorbereiding gaat zaterdag verder met een laatste oefenwedstrijd om 15u tegen Tunesië. Zondag krijgen de spelers een dag vrij met de familie, voor ze richting Verenigde Staten vertrekken. Eenmaal ter plaatse zal de groep minstens drie weken samenleven, met de ambitie om een sterk WK neer te zetten.





Op 15 juni nemen de Rode Duivels het in hun eerste WK-wedstrijd op tegen Egypte. Op 21 juni volgt Iran, waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen Nieuw-Zeeland. Over Iran gesproken: lees hier ons artikel over de zorgen bij Team Melli.