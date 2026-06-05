30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

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Het zou wel eens een heel hete transferzomer kunnen gaan worden op Jan Breydel. Er wordt nu al aan de mouw getrokken van zowat de hele basisploeg. Ook Nicolo Tresoldi zou wel eens kunnen vertrekken op Jan Breydel. Atlético Madrid voert alvast de forcing.

Het is geen geheim meer: iedereen gelooft in de kwaliteiten van Nicolo Tresoldi. En dat hij er niet bij is op het WK? Dat zou nog goed nieuws kunnen zijn voor Club Brugge, want op die manier loopt de speler misschien toch nog iets minder in de kijker deze zomer.

Hoewel? Nicolo Tresoldi (21) speelt nog maar een seizoen bij blauw-zwart, maar de Duitse spits werd wel topschutter met 19 doelpunten, in meer wedstrijden scoorde hij 23 keer en gaf hij negen assists. En dat levert ook de nodige aandacht op, logischerwijze.

25 miljoen euro of meer voor Tresoldi van Club Brugge?

Volgens informatie van The Athletic dingt Borussia Dortmund al geruime tijd naar zijn gunsten, ligt Atlético Madrid op de loer en is Aston Villa een zeer serieuze optie in de Premier League. Duitse, Spaanse én Engelse interesse: dat kan de prijs alleen maar opdrijven.

Als er een ploeg 25 miljoen euro op tafel wil leggen, is het maar de vraag of Tresoldi zal blijven. Toch heeft Club Brugge de touwtjes nog steeds in handen door een langdurig contract voor de Duits-Italiaanse aanvaller. Bovendien is de marktwaarde van de speler volgens Transfermarkt ondertussen toch al dertien miljoen euro.

Atlético Madrid kan veel geld krijgen voor Alvarez en die meteen aanwenden voor Tresoldi

Spaanse bronnen maken ondertussen duidelijk dat Atlético Madrid de forcing wil voeren. Zij lijken Julian Alvarez kwijt te spelen voor heel wat geld en kunnen dat geld dan ook gebruiken om meteen een vervanger in huis te gaan halen. Tresoldi bijvoorbeeld?

Er zou 30 miljoen euro voor hem gevraagd worden én geboden kunnen worden. Zeker als het bedrag dat ze bij Atlético krijgen voor Alvarez een veelvoud is van dat bedrag. De komende weken zal het sowieso heel erg broeierig worden in en rond Jan Breydel.

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Atlético Madrid
Nicolò Tresoldi

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