Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?
Foto: © photonews
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Opvallend nieuws uit Oostenrijk: Jürgen Klopp, de sportieve grote baas van Red Bull en zijn clubs, zou eraan denken om David Hubert aan te stellen als hoofdcoach van RB Salzburg.

Union Saint-Gilloise beleefde opnieuw een seizoen waarin het de top bleef bestoken, en dat ondanks alweer een trainerswissel - voor het eerst zelfs tijdens het seizoen. Sébastien Pocognoli verliet het Dudenpark in oktober om zijn kans te wagen bij AS Monaco, en werd tot algemene verrassing vervangen door David Hubert.

Hoewel Hubert tot dan toe een OH Leuven trainde dat onderaan bengelde in de Jupiler Pro League, slaagde hij er gaandeweg toch in om zich aan te passen aan het Union-DNA. De resultaten volgden, en uiteindelijk sloot USG het seizoen af met een Beker van België en een bijzonder knappe tweede plaats in de competitie.

Jürgen Klopp wil David Hubert

In de nasleep van de festiviteiten na het seizoen kondigde Alex Muzio, voorzitter van Union, alvast aan dat David Hubert ook volgend seizoen gewoon trainer blijft van de Apaches. Een keuze voor continuïteit, nadat Union Saint-Gilloise de voorbije jaren te vaak zijn coaches zag vertrekken.

Maar daarmee is het verhaal misschien nog niet helemaal geschreven. Want volgens informatie van het Oostenrijkse medium Salzburger Nachtrichter zou David Hubert zowaar de prioriteit zijn... van Jürgen Klopp. De Duitser is sinds 2025 sportief directeur van de Red Bull-groep (en dus ook van de filialen in Leipzig en Salzburg).

Speelt Union SG opnieuw zijn coach kwijt?

RB Salzburg is op zoek naar een nieuwe trainer, en die naam zou nog deze week bekendgemaakt worden. Klopp zou David Hubert als eerste keuze naar voren schuiven. Het is nu afwachten of Union overtuigd kan worden om zijn coach te laten vertrekken, terwijl het publiek net had aangegeven dat het volgend seizoen graag met Hubert wil doorgaan.

RB Salzburg greep vorig seizoen naast de Oostenrijkse titel, die naar Sturm Graz ging. De club speelt wel Europees, al is een extra seizoen Champions League met USG natuurlijk ook een stevig argument om langer in het Dudenpark te blijven voor Hubert...

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