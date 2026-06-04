De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De start van het WK voetbal staat voor de deur. Voor heel wat spelers is het toernooi hét toneel om zich in de kijker te spelen. Omgekeerd zien ook de clubs de marktwaarde van hun spelers stijgen. En die marktwaardes zijn recentelijk aangepast.

Transfermarkt is ook anno 2026 nog dé referentie als het op info rond contractsituaties en marktwaardes van profvoetballers komt. En de statistiekenwebsite heeft onlangs een update van de marktwaardes doorgevoerd. Moeten we er een tekening bij maken dat we dat héél interessant vinden? 

Gisteren keken we met een vergrootglas naar de marktwaardes van de spelers in de Belgische Jupiler Pro League. Vandaag trekken we de grenzen helemaal open. Welke spelers hebben de hoogste marktwaarde? En welke clubs hebben letterlijk én figuurlijk goud in handen met enkele opkomende talenten?

Drie wereldtoppers delen de eerste plaats

Héél opvallend: we kunnen niet van een traditioneel poduim spreken. Er staan maar liefst drie wereldtoppers op een gedeelde eerste plaats met een marktwaarde van maar liefst 200 miljoen euro. Dat zijn Lamine Yamal van FC Barcelona, Erling Braut Haaland van Manchester City en Kylian Mbappé van Real Madrid.

De drie absolute wereldtoppers worden gevolgd door drie spelers die kunnen zeggen dat ze anno 2026 maar liefst 150 miljoen euro waard zijn. En ook dat zijn uiteraard niet van de minste: Pedri van FC Barcelona, Michael Olise van Bayern München en Vinicius Junior van Real Madrid.

PSG is hofleverancier

PSG won afgelopen zaterdag voor het tweede seizoenen op rij De Beker met de Grote Oren. Het is dan ook des te opvallend dat de eerste Parijse sterkhouder pas op een zevende plaats in onderstaande ranglijst terug te vinden. Al zijn het meteen drie spelers van de Parijse grootmacht - en Jude Bellingham van Real Madrid - met een marktwaarde van 140 miljoen euro.

Lees ook... 📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

We hebben het over João Neves, Khvicha Kvaratskhelia en Vitinha. Het bewijst ook meteen hét grote gelijk van Luis Enrique. De succescoach van PSG duwde achtereenvolgens Neymar én Mbappé naar de uitgang van het Parc des Princes. De Catalaan koos bewust voor spelers die minder in de spotlights staan.

En dat werpt duidelijk (financiële) vruchten af. PSG is de hofleverancier van onderstaande lijst met maar liefst vijf spelers in de top vijftien. Behalve de drie voorgenoemde spelers staan ook Désiré Doué (120 miljoen euro, nvdr.) en Ousmane Dembélé (100 miljoen euro, nvdr.) in het héél felbegeerde lijstje.

We geven voor de volledigheid hieronder de top vijftien mee:

#

NAAM

CLUB

MARKTWAARDE

1.

Lamine Yamal

FC Barcelona

200 miljoen euro

 

Erling Braut Haaland

Manchester City

200 miljoen euro

 

Kylian Mbappé

Real Madrid

200 miljoen euro

4.

Pedri

FC Barcelona

150  miljoen euro

 

Michael Olise

Bayern München

150 miljoen euro

 

Vinicius Junior

Real Madrid

150 miljoen euro

7.

João Neves

PSG

140 miljoen euro

 

Jude Bellingham

Real Madrid

140 miljoen euro

 

Khvicha Kvaratskhelia

PSG

140 miljoen euro

 

Vitinha

PSG

140 miljoen euro

11.

Désiré Doué

PSG

120 miljoen euro

 

Federico Valverde

Real Madrid

120 miljoen euro

 

Declan Rice

Arsenal FC

120 miljoen euro

14.

Bukayo Saka

Arsenal FC

110 miljoen euro

15.

Ousmane Dembélé

PSG

100 miljoen euro

Verder valt evenzeer de (relatieve) afwezigheid van spelers van Premier League-clubs op. De Engelse competitie wordt doorgaans beschouwd als de sterkste clubcompetitie ter wereld. In de top tien vertegenwoordigd enkel Haaland de spreekwoordelijke Engelse eer. Verder vinden van Declan Rice en Bukayo Saka van Arsenal FC pas op de respectievelijke plaatsen dertien en veertien terug.

 
Het komende WK kan de kaarten overigens helemaal door elkaar schudden. Welke absolute topspeler kan zijn land naar de wereldtitel leiden. Het zou héél straf zijn moest de jonge Yamal er nu al in slagen om Spanje een nieuw delirium te bezorgen. Of schudt Mbappé alle kritiek  van de voorbije maanden zich af met een Franse wereldtitel?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Manchester City

Meer nieuws

📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

19:20
Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

19:40
1
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

20:40
1
'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

20:20
'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

20:00
Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

19:00
4
Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst Analyse

Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

18:40
Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

18:10
1
🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

17:30
5
‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

17:00
Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

16:30
3
Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

16:00
1
U17 naar historische finale op EK

U17 naar historische finale op EK

15:38
7
‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

‘Financieel interessante piste? Anderlecht mikt op 24-jarige middenvelder’

15:20
WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

15:15
OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

OFFICIEEL Beerschot neemt afscheid van ervaren pion

15:00
De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

De club van 2006: drie absolute legendes ... en een ex-speler uit de Jupiler Pro League

14:40
🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

🎥 ‘Royal Antwerp FC heeft nieuwe winger zo goed als beet’

14:00
8
Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club

09:00
3
Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

13:30
8
Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

12:45
41
Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

Bornauw brengt update over zoektocht naar nieuwe trainer voor Anderlecht

12:30
📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap

12:00
9
📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

📸 Anderlecht stelt met trots zijn nieuwe thuisshirt voor

11:50
2
'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

'Verrassende JPL-club wil Hellas Verona & co aftroeven voor topschutter Keuken Kampioen Divisie'

11:30
'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger'

11:00
6
Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

Lionel Messi wint prestigieuze prijs als "succesvolste voetballer aller tijden"

10:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04

07:27
Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

Arthur Theate staat op een kruispunt: de Rode Duivel moet een belangrijke transferkeuze maken

08:00
'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League'

07:27
7
Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

Heeft Sibierski wél plannen met hem? 'Anderlecht weigert Nederlands bod op... Hatenboer'

07:00
2
De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

De deal is rond, maar om deze reden wordt de komst van Mourinho naar Real Madrid pas komende zondag bevestigd

03/06
Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

Extra miljoenen voor Anderlecht? 'Manchester United klopt aan in het Lotto Park voor Nathan De Cat'

23:00
1
Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

Tussen de lijnen door is de frustratie héél duidelijk! Christian Benteke reageert op niet-selectie voor WK

22:30
11
Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

Volgt de marktwaarde ook? Anderlecht-jeugdproduct maakt debuut in A-ploeg bij het nummer acht van de wereld

22:00
1
'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

'In Napels en Istanboel is geen plaats (meer) voor hem, maar... Noa Lang kan in Barcelona gaan voetballen'

21:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 38
Burnley Burnley 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 2-0 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 0-3 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 1-2 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 1-0 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 2-1 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over U17 naar historische finale op EK We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Thibaut Courtois ziet het zitten met de nieuwe generatie Rode Duivels én legt ook uit waarom André Coenen André Coenen over Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt filip.dhose filip.dhose over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij JaKu JaKu over 🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba" Pontsjow Pontsjow over Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal bink bink over Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst Supremepony Supremepony over Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku' Bodino Antonio Bodino Antonio over 'Union legt 5 miljoen euro op tafel voor verdediger' .. .. over 📷 “Coucke buiten”: voorzitter van Anderlecht krijgt duidelijke boodschap Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved