De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

De start van het WK voetbal staat voor de deur. Voor heel wat spelers is het toernooi hét toneel om zich in de kijker te spelen. Omgekeerd zien ook de clubs de marktwaarde van hun spelers stijgen. En die marktwaardes zijn recentelijk aangepast.

Transfermarkt is ook anno 2026 nog dé referentie als het op info rond contractsituaties en marktwaardes van profvoetballers komt. En de statistiekenwebsite heeft onlangs een update van de marktwaardes doorgevoerd. Moeten we er een tekening bij maken dat we dat héél interessant vinden?

Gisteren keken we met een vergrootglas naar de marktwaardes van de spelers in de Belgische Jupiler Pro League. Vandaag trekken we de grenzen helemaal open. Welke spelers hebben de hoogste marktwaarde? En welke clubs hebben letterlijk én figuurlijk goud in handen met enkele opkomende talenten?

Drie wereldtoppers delen de eerste plaats

Héél opvallend: we kunnen niet van een traditioneel poduim spreken. Er staan maar liefst drie wereldtoppers op een gedeelde eerste plaats met een marktwaarde van maar liefst 200 miljoen euro. Dat zijn Lamine Yamal van FC Barcelona, Erling Braut Haaland van Manchester City en Kylian Mbappé van Real Madrid.

De drie absolute wereldtoppers worden gevolgd door drie spelers die kunnen zeggen dat ze anno 2026 maar liefst 150 miljoen euro waard zijn. En ook dat zijn uiteraard niet van de minste: Pedri van FC Barcelona, Michael Olise van Bayern München en Vinicius Junior van Real Madrid.

PSG is hofleverancier

PSG won afgelopen zaterdag voor het tweede seizoenen op rij De Beker met de Grote Oren. Het is dan ook des te opvallend dat de eerste Parijse sterkhouder pas op een zevende plaats in onderstaande ranglijst terug te vinden. Al zijn het meteen drie spelers van de Parijse grootmacht - en Jude Bellingham van Real Madrid - met een marktwaarde van 140 miljoen euro.



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We hebben het over João Neves, Khvicha Kvaratskhelia en Vitinha. Het bewijst ook meteen hét grote gelijk van Luis Enrique. De succescoach van PSG duwde achtereenvolgens Neymar én Mbappé naar de uitgang van het Parc des Princes. De Catalaan koos bewust voor spelers die minder in de spotlights staan.

En dat werpt duidelijk (financiële) vruchten af. PSG is de hofleverancier van onderstaande lijst met maar liefst vijf spelers in de top vijftien. Behalve de drie voorgenoemde spelers staan ook Désiré Doué (120 miljoen euro, nvdr.) en Ousmane Dembélé (100 miljoen euro, nvdr.) in het héél felbegeerde lijstje.

We geven voor de volledigheid hieronder de top vijftien mee:

# NAAM CLUB MARKTWAARDE 1. Lamine Yamal FC Barcelona 200 miljoen euro Erling Braut Haaland Manchester City 200 miljoen euro Kylian Mbappé Real Madrid 200 miljoen euro 4. Pedri FC Barcelona 150 miljoen euro Michael Olise Bayern München 150 miljoen euro Vinicius Junior Real Madrid 150 miljoen euro 7. João Neves PSG 140 miljoen euro Jude Bellingham Real Madrid 140 miljoen euro Khvicha Kvaratskhelia PSG 140 miljoen euro Vitinha PSG 140 miljoen euro 11. Désiré Doué PSG 120 miljoen euro Federico Valverde Real Madrid 120 miljoen euro Declan Rice Arsenal FC 120 miljoen euro 14. Bukayo Saka Arsenal FC 110 miljoen euro 15. Ousmane Dembélé PSG 100 miljoen euro

Verder valt evenzeer de (relatieve) afwezigheid van spelers van Premier League-clubs op. De Engelse competitie wordt doorgaans beschouwd als de sterkste clubcompetitie ter wereld. In de top tien vertegenwoordigd enkel Haaland de spreekwoordelijke Engelse eer. Verder vinden van Declan Rice en Bukayo Saka van Arsenal FC pas op de respectievelijke plaatsen dertien en veertien terug.



Het komende WK kan de kaarten overigens helemaal door elkaar schudden. Welke absolute topspeler kan zijn land naar de wereldtitel leiden. Het zou héél straf zijn moest de jonge Yamal er nu al in slagen om Spanje een nieuw delirium te bezorgen. Of schudt Mbappé alle kritiek van de voorbije maanden zich af met een Franse wereldtitel?