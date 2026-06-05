Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

De Jupiler Pro League is stevig vertegenwoordigd op het WK. Van Club Brugge tot Genk en Union: heel wat bekende namen uit België trekken naar het grootste voetbalpodium. En dat gaat ook heel wat geld opleveren, want elke dag op het WK levert geld op.

Het WK komt steeds dichterbij en ook de Jupiler Pro League zal stevig vertegenwoordigd zijn. In totaal trekken 29 spelers uit de Belgische competitie naar het wereldkampioenschap. En dat gaat ook heel wat geld opleveren, want de FIFA geeft de clubs een bonus van 10.000 euro per dag dat ze aanwezig zijn op het WK.

En dus is Club Brugge nu al zeker van meer dan een miljoen euro. Ze hebben liefst vijf spelers die voor hen naar het WK gaan en zelfs als die allemaal in de eerste ronde zouden worden uitgeschakeld, is dat toch nog goed genoeg voor 1,35 miljoen euro.

Diverse ploegen mogen blij zijn met heel wat geld

Als België en een paar andere landen het goed doen, kan dat snel oplopen richting meer dan anderhalf miljoen euro. Bij België zijn Brandon Mechele, Hans Vanaken en Joaquin Seys van de partij. Dat zijn ook alle Belgische WK-gangers uit de JPL. Joel Ordóñez werd opgeroepen door Ecuador, terwijl Gustaf Nilsson met Zweden naar het toernooi trekt.

Ook KRC Genk is stevig vertegenwoordigd. Zakaria El Ouahdi mag met Marokko naar het WK, terwijl Yaimar Medina voor Ecuador uitkomt. Junya Ito is geselecteerd bij Japan en Joris Kayembe maakt deel uit van de selectie van DR Congo. Daardoor gaan ook zij meer dan een miljoen euro vangen.

Alle JPL-spelers op het WK



César Huerta (Mexico), Nathan Saliba (Canada), Promise David (Canada), Zakaria El Ouahdi (Marokko), Redouane Halhal (Marokko), Wilguens Paugain (Haïti), Jean-Kévin Duverne (Haïti), Jearl Margaritha (Curaçao), Mohamed Koné (Ivoorkust), Parfait Guiagon (Ivoorkust), Oumar Diakité (Ivoorkust), Joel Ordóñez (Ecuador), Yaimar Medina (Ecuador), Anthony Valencia (Ecuador), Kevin Rodríguez (Ecuador), Shogo Taniguchi (Japan), Keisuke Goto (Japan), Junya Ito (Japan), Besfort Zeneli (Zweden), Gustaf Nilsson (Zweden), Joaquin Seys (België), Brandon Mechele (België), Hans Vanaken (België), Dennis Eckert Ayensa (Iran), Alireza Jahanbakhsh (Iran), Ilay Camara (Senegal), Yacine Titraoui (Algerije), Matthieu Epolo (DR Congo) en Joris Kayembe (DR Congo).