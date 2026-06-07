Belgische U17 moet in finale van EK opletten voor ... speler van Club Brugge

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Belgische U17 moet in finale van EK opletten voor ... speler van Club Brugge
Foto: © photonews
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De Belgische U17 kan vandaag geschiedenis schrijven. De jonge Belgen spelen de finale van het EK in Estland. Daarin treffen ze met Italië een groot land. De Belgen gaan uit van hun eigen kracht en zien het zitten. Al moeten ze wel opletten voor een naam van Club Brugge.

De jonge Belgen maakten al indruk in Estland. In de groepsfase wonnen ze van Kroatië (2-0) en gastland Estland (1-0). Daarna verloren ze van Spanje (0-1), maar ze werden wel groepswinnaar.

De Belgen schakelden Frankrijk uit

In de halve finales wachtte met Frankrijk het zwarte beest van de jonge Belgen. Op het vorige EK werd de topgeneratie met onder meer Noah Fernandez bij de laatste vier uitgeschakeld door de Fransen. Deze keer kwamen de Belgen echter als overwinnaar uit de strijd. Het werd 2-1 na goals van Jayden Onia Seke en Ilyas Benktib (beiden Anderlecht).

De finale staat morgen om 19.00 uur op het programma. Het vertrouwen bij onze jonge landgenoten is groot.  "We droomden op voorhand van die finale, want we wisten dat we een heel goede groep hebben", vertelt Elie Mbavu (Jong Genk) aan Sporza.

De U17 wil de finale winnen

"De mentaliteit is heel goed en alle jongens hebben veel kwaliteiten. We hebben een beetje gevierd, maar de focus is natuurlijk gebleven. Nu willen we de finale winnen", aldus Mbavu.

België zal in de finale Italië in de ogen kijken. De Azzurri klopten in de andere halve finale Spanje na strafschoppen. Wat mogen we verwachten?

"Italië is en blijft Italië: ook dit team staat ervoor bekend tactisch onderlegd te zijn. We hebben vorig jaar al tegen dit Italië gespeeld. Het heeft een centrale as die zeer matuur is", zegt David Penneman. Die werkte als bondscoach van de U16 vorig jaar al samen met de huidige lichting.

Gianluca Okon

Gianluca Okon is een van de sterkhouders bij de Italianen. Hij speelt bij Club NXT en is de zoon van Club-legende Paul Okon. In de UEFA Youth League liet hij zich opmerken door de finale te halen met Club.

"Die jongen is een zeer goede middenvelder", weet Penneman. De Belgen kennen dus al minstens één naam waarvoor ze moeten opletten.

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