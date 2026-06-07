Bondscoach legt uit waarom De Cuyper geen basisspeler wordt op het WK: "Daar heb ik geen behoefte aan"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, Rode Duivels-volger
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Bondscoach legt uit waarom De Cuyper geen basisspeler wordt op het WK: "Daar heb ik geen behoefte aan"
Foto: © photonews

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Maxim De Cuyper kreeg tegen Tunesië opnieuw een invallersrol, maar de keuze van bondscoach Rudi Garcia voor Timothy Castagne als linksachter lijkt stilaan meer dan een tijdelijke oplossing te worden. De bondscoach legde ook uitgebreid uit waarom hij voorlopig de voorkeur geeft aan Castagne.

Opvallend, want Castagne is van nature een rechtsvoetige flankverdediger, terwijl De Cuyper een klassieke linksvoetige linksback is. Toch ziet Garcia in zijn speler van Fulham momenteel meer garanties voor het evenwicht binnen zijn ploeg.

"Castagne is voor mij de meest defensieve back die ik ter beschikking heb", vertelde Garcia. "Veel Belgische backs zijn eigenlijk spelers die ook als winger kunnen spelen. Ze kunnen allemaal aanvallen, maar niet allemaal even goed verdedigen."

Geen twee wingers achter mijn wingers nodig

Daarmee leek de bondscoach ook indirect te verwijzen naar profielen zoals De Cuyper, die vooral bekendstaan om hun offensieve impulsen. "Ik heb niet meteen twee wingers achter mijn twee wingers nodig, als jullie begrijpen wat ik bedoel", glimlachte Garcia. "Castagne geeft ons defensief meer zekerheid en zorgt voor een beter evenwicht binnen het elftal."

Die redenering wordt nog logischer wanneer gekeken wordt naar de rol van Jérémy Doku. De flankaanvaller van Manchester City is momenteel dé man die voor aanvallende impulsen en individuele acties moet zorgen bij de Rode Duivels. Garcia wil hem zo hoog mogelijk op het veld houden en zo weinig mogelijk defensieve opdrachten geven.

Daardoor ontstaat automatisch de nood aan een meer verdedigend ingestelde speler achter hem. Doku zakt immers niet altijd mee terug en moet vooral voorin het verschil maken. Met Castagne beschikt Garcia over een speler die de volledige linkerflank kan bewaken en defensieve gaten kan dichtlopen wanneer Doku zijn aanvallende vrijheid neemt.

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Met spelers als Doku en Leandro Trossard voor zich op de flanken wil Garcia duidelijk vermijden dat België te veel risico's neemt wanneer het balverlies lijdt. Het evenwicht tussen aanval en verdediging lijkt daarbij een van zijn grootste aandachtspunten richting het WK.

Nog wat uitgeprobeerd

Die keuze lijkt bovendien een belangrijke indicatie te geven richting de openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. Al wilde Garcia nog niet bevestigen dat de elf die Tunesië versloegen ook automatisch aan de aftrap zullen verschijnen op het toernooi.

"Ik heb vandaag nog enkele zaken willen uitproberen", legde hij uit. "Zo hebben we Ngoy en Mechele samen centraal achterin gezien en hebben we ook een systeem met drie verdedigers getest waarbij Witsel achterin kwam spelen."

Volgens Garcia beschikt hij daardoor over meerdere opties naargelang de tegenstander en het wedstrijdverloop. "Ik heb veel positieve dingen gezien en vooral veel mogelijkheden. Dat is belangrijk voor een bondscoach."

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