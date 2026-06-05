DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

De kogel is door de kerk: Aleksandar Stankovic verlaat na één jaartje Club Brugge en trekt terug naar Internazionale voor een bedrag van 23 miljoen euro. Dat zat er al eventjes aan te komen, maar is nu dus ook helemaal officieel.

De fans van Club Brugge droomden de voorbije weken nog van een mogelijk verlengd verblijf van Aleksandar Stankovic in het Jan Breydelstadion. Zover komt het nu dus echter niet, want Stankovic keert wel degelijk terug naar Milaan.

Aleksandar Stankovic groeide de voorbije maanden uit tot één van de absolute sterkhouders van Club Brugge én smaakmakers van de Jupiler Pro League. Internazionale FC had nog tot vijftien juni de tijd om de terugkoopclausule te lichten en Stankovic voor 23 miljoen euro terug te halen. Dat hebben ze nu dus gedaan.

Waar ligt de toekomst van Aleksandar Stankovic?

Aleksandar Stankovic zelf was op zich niet tegen een mogelijk langer verblijf in Brugge, want Club Brugge speelt in de Champions League en kan heel goed zijn voor de ontwikkeling van de middenvelder van de Bruggelingen.

Blauw-zwart betaalde afgelopen zomer net geen tien miljoen euro voor de 20-jarige Serviër, maar speelt hem nu dus voor 23 miljoen euro kwijt aan Internazionale. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde dan weer op 25 miljoen euro.

Internazionale FC gaat Aleksandar Stankovic dan toch terughalen

We schreven eerder dat Inter die clausule niét zou lichten. Meer zelfs: de Italiaanse topclub was de voorbije maanden nooit van plan om Stankovic nu al terug te halen naar Milaan. Maar dat lijkt nu dan toch niet te kloppen, want nu is het officieel.





Mogelijk kan Internazionale hem wel meteen met winst doorverkopen. Onder meer Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester United en Borussia Dortmund informeerden volgens de Engelse en Duitse media al naar de voorwaarden voor Stankovic. Club Brugge nam met een mooie boodschap via de sociale media afscheid van hun speler: "One year in Bruges, memories for life. Go kill it, Stanko", klinkt het.