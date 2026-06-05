Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren"

Ze waren al sponsor van Moeskroen in de tijd van de Mpenza’s en nu zal Kelme op het WK de vierde best vertegenwoordigde kledingsponsor zijn. In België groeit het merk sinds de start van de import in maart en wil het de hegemonie van de giganten Adidas, Nike en Puma doorbreken.

Tijdens momenten zoals een WK woedt de strijd overal. Eerst en vooral tussen de ploegen, dus op het veld, maar ook tussen merken en kledingsponsors. Die willen maar wat graag het grootste toernooi én de beste, populairste teams ter wereld aan zich binden.

Straks in de Verenigde Staten, Canada en Mexico duikt een kledingsponsor die we bij ons nog kennen uit de tijd van de broers Mpenza bij Moeskroen opnieuw op op onze schermen én op de shirts van twee nationale ploegen. Het gaat om Kelme, dat de outfits levert van Bosnië en Jordanië. Daarmee is het toch de vierde best vertegenwoordigde merknaam, na de vaste waarden Adidas, Nike en Puma.

"Als je Edin Džeko in close-up ziet met materiaal van Kelme en niet van Adidas of Nike, dan gaan sommige mensen zich vragen stellen. Twee ploegen lijkt weinig, maar heel wat merken hebben er helemaal geen", zegt Sebastian, een van de nieuwe importeurs van het merk in België, enthousiast.

Kelme wil ook Pro League-clubs sponsoren

Nieuw, want Sebastian vond samen met zijn twee partners Diego en Mike pas in maart een akkoord met het Spaanse merk — dat sterk aanwezig is op het Iberisch schiereiland — om de import in België op te starten. Hun uitvalsbasis bevindt zich intussen in het industriepark van Nijvel.



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Kelme is zeker geen groentje als het op sponsoring in het voetbal aankomt. In de jaren 90 was het een historische partner van Real Madrid en ook tijdens de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 was het merk aanwezig. Vandaag sponsort Kelme verschillende profclubs, waaronder Espanyol Barcelona en Watford, maar ook de Turkse nationale basketbalploeg en Zenit Sint-Petersburg.