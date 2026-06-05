Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

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Hein Vanhaezebrouck is een icoon voor KAA Gent. De coach zorgde voor de enige titel (tot dusver) in de geschiedenis van 125 jaar KAA Gent. En dus luistert iedereen als Hein spreekt, logischerwijze. En hij heeft uiteraard ook een gevatte mening, altijd en overal.

In december 2020 kwam Hein Vanhaezebrouck terug naar de Ghelamco Arena – ondertussen Planet Group Arena – voor een tweede periode bij de Buffalo’s. En opnieuw liet hij goede dingen zien, ook in de Conference League. Het leverde ook een aantal leuke momenten op.

Vanhaezebrouck wist ook in zijn tweede periode een aantal spelers beter te maken en hij kreeg ook te maken met een paar rauwe talentjes. Spelers waar Hein Vanhaezebrouck als coach altijd graag mee wilde werken en ook kon van genieten.

Gift Orban kon voor 25 miljoen euro weg bij KAA Gent

Een van de helden uit de tweede periode was Gift Orban. De ondertussen 23-jarige Nigeriaanse aanvaller scoorde vanuit de gekste posities en wist meteen de aandacht van verschillende topclubs op te eisen met zijn heel erg stevige statistieken.

“Gift Orban was niet moeilijk te managen. Hij heeft zijn kuren, maar een gouden hart. Het is echt een zalige gast, geen ruziemaker in de groep. Hij wilde natuurlijk graag dat de aandacht om hem ging en hij wilde elke strafschop trappen, al besefte hij snel dat het niet zo werkt bij mij.”

Uiteindelijk werd Gift Orban voor 14 miljoen euro verkocht

“Na dat succesvol halfjaar heb ik gezegd dat ze hem moesten verkopen. Er wilde een ploeg 25 miljoen euro betalen, maar bij Gent wilden ze 35 miljoen euro. Ze gingen dat er nooit voor krijgen”, aldus Vanhaezebrouck over de mogelijke verkoop van Gift Orban bij Buck FM.

“Ik wist dat er niet veel middelen waren. Hem verkopen voor 25 miljoen euro en dan hadden we misschien Vanhoutte en Sadiki kunnen halen. Uiteindelijk hebben ze hem in de winter voor 14 miljoen euro verkocht. Ik vind dat slecht management.”

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Gift Emmanuel Orban
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