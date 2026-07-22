Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

Het Belgische voetbal neemt afscheid van Erwin Vandendaele. De voormalige Rode Duivel en Gouden Schoen is overleden op 81-jarige leeftijd. Vandendaele bouwde een bijzonder rijke carrière uit als speler en trainer en bleef ook nadien nog actief in het voetbal.

Vandendaele begon zijn carrière al op jonge leeftijd. Als 16-jarige speelde hij bij Gavere, maar drie jaar later was hij al titularis bij Club Brugge. Daar zou hij uiteindelijk tien jaar blijven.

Tien jaar bij Club Brugge

De verdediger kwam 264 keer in actie voor blauw-zwart en groeide er uit tot een vaste waarde. Met Club Brugge won hij twee keer de Beker van België en werd hij ook landskampioen. In 1971 volgde een persoonlijke bekroning met de Gouden Schoen.

Na zijn lange periode in Brugge trok Vandendaele naar Anderlecht, waar hij drie seizoenen speelde. Daarna volgde nog een passage bij Stade Reims, om vervolgens terug te keren naar België en ook voor KAA Gent uit te komen.

Ook bij de nationale ploeg liet Vandendaele zijn sporen na. Hij verzamelde 32 caps voor de Rode Duivels en kwam daarin één keer tot scoren.

Ook actief als trainer

Na zijn spelerscarrière bleef Vandendaele actief in het voetbal. Hij stond onder meer aan het roer bij KAA Gent, RWDM en KV Kortrijk. Bij Gent bleef de band bovendien bijzonder sterk. Hij speelde er tussen 1978 en 1980, was er trainer van 1983 tot 1984 en later opnieuw van 1988 tot 1989. Nadien werkte hij er ook nog jarenlang als scout.





Met groot verdriet vernamen we het overlijden van Erwin Vandendaele.



Als speler verdedigde hij met trots onze kleuren van 1978-1980. Nadien stond hij als trainer aan het roer van de Buffalo’s (1983-1984 en 1988-1989) en bleef hij ook na zijn trainerscarrière jarenlang aan het… pic.twitter.com/PAX8fLa0BN — KAA Gent (@KAAGent) July 22, 2026

KAA Gent reageerde dan ook aangeslagen op zijn overlijden. "Met groot verdriet vernamen we het overlijden van Erwin Vandendaele", klonk het bij de club. "Zijn naam blijft voor altijd verbonden met de rijke geschiedenis van KAA Gent."

Met Vandendaele verliest het Belgische voetbal een man die op verschillende niveaus actief was en bij meerdere clubs een belangrijke rol speelde. Zijn naam zal vooral verbonden blijven aan zijn jaren bij Club Brugge, zijn Gouden Schoen en zijn 32 interlands voor België.