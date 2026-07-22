Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden
Foto: © Photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het Belgische voetbal neemt afscheid van Erwin Vandendaele. De voormalige Rode Duivel en Gouden Schoen is overleden op 81-jarige leeftijd. Vandendaele bouwde een bijzonder rijke carrière uit als speler en trainer en bleef ook nadien nog actief in het voetbal.

Vandendaele begon zijn carrière al op jonge leeftijd. Als 16-jarige speelde hij bij Gavere, maar drie jaar later was hij al titularis bij Club Brugge. Daar zou hij uiteindelijk tien jaar blijven.

Tien jaar bij Club Brugge

De verdediger kwam 264 keer in actie voor blauw-zwart en groeide er uit tot een vaste waarde. Met Club Brugge won hij twee keer de Beker van België en werd hij ook landskampioen. In 1971 volgde een persoonlijke bekroning met de Gouden Schoen.

Na zijn lange periode in Brugge trok Vandendaele naar Anderlecht, waar hij drie seizoenen speelde. Daarna volgde nog een passage bij Stade Reims, om vervolgens terug te keren naar België en ook voor KAA Gent uit te komen.

Ook bij de nationale ploeg liet Vandendaele zijn sporen na. Hij verzamelde 32 caps voor de Rode Duivels en kwam daarin één keer tot scoren.

Ook actief als trainer

Na zijn spelerscarrière bleef Vandendaele actief in het voetbal. Hij stond onder meer aan het roer bij KAA Gent, RWDM en KV Kortrijk. Bij Gent bleef de band bovendien bijzonder sterk. Hij speelde er tussen 1978 en 1980, was er trainer van 1983 tot 1984 en later opnieuw van 1988 tot 1989. Nadien werkte hij er ook nog jarenlang als scout.

KAA Gent reageerde dan ook aangeslagen op zijn overlijden. "Met groot verdriet vernamen we het overlijden van Erwin Vandendaele", klonk het bij de club. "Zijn naam blijft voor altijd verbonden met de rijke geschiedenis van KAA Gent."

Met Vandendaele verliest het Belgische voetbal een man die op verschillende niveaus actief was en bij meerdere clubs een belangrijke rol speelde. Zijn naam zal vooral verbonden blijven aan zijn jaren bij Club Brugge, zijn Gouden Schoen en zijn 32 interlands voor België.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge

Meer nieuws

Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

18:30
Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

19:00
Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

16:30
6
"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

17:00
2
Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

18:00
"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

17:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: soticek

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: soticek

15:00
Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

15:00
7
🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

15:49
18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

15:32
Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

14:47
Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

13:00
11
Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

12:30
3
Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

14:30
Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

13:40
Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

13:30
13
Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

09:00
Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

11:30
Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

12:00
Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach Analyse

Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach

11:00
24
Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

09:08
28
Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

10:30
Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

09:45
1
Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

08:00
5
Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

08:30
10
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

23:30
KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

23:59
5
Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

07:20
6
'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

22:30
5
DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

07:00
DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

23:00
Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

06:30
3
Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

22:00
Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

23:30
1
De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

20:30
3
Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

20:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach Tofke Tofke over KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden Alexander D. Alexander D. over Waarom Anderlecht twijfelt voor nieuwe miljoenenaankoop: de hand blijft op de knip TatstOn TatstOn over Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken" TatstOn TatstOn over "Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland Joske89 Joske89 over Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub Union 60 Union 60 over Accord trouvé ! Mark van Bommel sera l'entraîneur des Diables jusqu'en 2028 ! FC BRUGES FC BRUGES over Dit heeft Rudi Garcia te zeggen over vertrek bij Rode Duivels FC BRUGES FC BRUGES over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old franchi franchi over Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved