Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg
Foto: © photonews
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Club Brugge bewijst opnieuw waarom het tot de absolute top behoort op de Europese transfermarkt. Na de verkoop van Christos Tzolis lijkt de Belgische landskampioen opnieuw een miljoenentransfer af te ronden, al is die minstens even opvallend.

Jesse Bisiwu is op weg naar FC Barcelona in een deal die, inclusief bonussen, kan oplopen tot 10 miljoen euro. Opmerkelijk: de 18-jarige flankaanvaller speelde nog geen enkele officiële minuut voor de A-ploeg van Blauw-Zwart.

Voor wie het Belgische voetbal op de voet volgt, is Bisiwu geen onbekende. De aanvaller kwam als twaalfjarige over van OH Leuven en doorliep de volledige jeugdopleiding in Westkapelle. Hij gold al jaren als een van de meest explosieve talenten van de Brugse academie, maar zijn definitieve doorbraak werd vorig seizoen afgeremd door blessureleed.

Een profiel dat je amper vindt

Daardoor bleef zijn teller steken op vijftien wedstrijden voor Club NXT in de Challenger Pro League. Een debuut bij de hoofdmacht kwam er nooit, zelfs een selectie voor een officiële wedstrijd bleef uit. Toch is Barcelona overtuigd van zijn potentieel.

Dat heeft alles te maken met zijn profiel. Bisiwu beschikt over een combinatie van snelheid, explosiviteit en dribbelvermogen die steeds zeldzamer wordt in het moderne voetbal. Hij zoekt voortdurend het één-tegen-éénduel op en kan met één actie een wedstrijd openbreken. Scouts van verschillende Europese topclubs volgden hem al langer, maar Barcelona handelde het snelst.

Meteen naar de A-ploeg

Ook de Youth League speelde een belangrijke rol in zijn opmars. Club Brugge bereikte vorig seizoen op indrukwekkende wijze de finale van de prestigieuze jeugdcompetitie en zette daarmee zijn opleiding opnieuw volop in de kijker. Hoewel Bisiwu door een blessure niet alle wedstrijden kon meespelen, had sportief directeur Deco hem al maanden eerder op zijn radar staan. Zijn kwaliteiten waren voldoende bekend om hem bovenaan de verlanglijst te plaatsen.

Voor Club Brugge is dit bovendien geen toeval. De club heeft de voorbije jaren een reputatie opgebouwd als uitstekende verkoper van jong talent. Dat bleek eerder al met Antonio Nusa, Joel Ordóñez, Ardon Jashari en recent nog Christos Tzolis. Ook minder gevestigde namen leveren tegenwoordig miljoenen op.

Een vergelijkbaar voorbeeld was de wintertransfer van Kaye Furo naar Brentford. Ook hij had amper ervaring op het hoogste niveau, maar bracht toch een bedrag in dezelfde grootteorde op. Club Brugge toont daarmee aan dat het niet alleen afgewerkte producten verkoopt, maar ook talent met een uitzonderlijk groeipotentieel.

Enorm doorverkooppercentage

De constructie van de deal is bovendien interessant. Naast ongeveer 10 miljoen euro, inclusief bonussen, zou Club Brugge ook een doorverkooppercentage van twintig procent op de meerwaarde hebben bedongen. Mocht Bisiwu binnen enkele jaren voor tientallen miljoenen vertrekken, dan kan de Belgische kampioen opnieuw stevig cashen.

Voor Barcelona is de transfer een investering in de toekomst. De bedoeling is dat Bisiwu meteen aansluit bij de eerste ploeg, al beseffen beide partijen dat hij tijd nodig zal hebben om zich aan het niveau aan te passen. De Catalanen geloven echter dat zijn kwaliteiten perfect passen binnen hun visie op aanvallend voetbal.

Ook voor de Rode Duivels is het een dossier om in de gaten te houden. Bisiwu doorliep alle Belgische jeugdelftallen, van de U15 tot de U19, maar komt via zijn ouders ook in aanmerking om voor Ghana uit te komen. Een definitieve keuze heeft hij nog niet gemaakt.

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