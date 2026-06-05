Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Frank Boeckx heeft als doelman heel wat watertjes doorzwommen. En daarbij heeft hij toch wel al een aantal straffe dingen meegemaakt. Zo ook in zijn periode bij RSC Anderlecht, toen zijn nummer plots heel erg duur werd.

Frank Boeckx heeft er een mooie carrière opzitten als doelman van onder meer RSC Anderlecht, KAA Gent, Antwerp en STVV. Daarna ging hij ook aan de slag bij RSC Anderlecht als onder meer keepertrainer en jeugdcoach. Doorheen de jaren heeft hij ook heel wat meegemaakt.

Niet enkel bij zijn clubs, maar ook daarbuiten. Het maakt hem ondertussen ook een geliefd figuur in de voetbalwereld. De gewezen doelman zit niet verlegen om een interessante verhaal en komt ook zeker niet slecht over op televisie.

Frank Boeckx komt met straf verhaal van bij RSC Anderlecht

Nu is hij analist en in die hoedanigheid komt hij ook al eens met een straf verhaal. Deze keer over zijn avonturen bij RSC Anderlecht, want daar was ooit ene Stanciu – de man van tien miljoen euro – die bij de club kwam op een bepaald moment.

“Ik had het nummer 23 bij RSC Anderlecht”, opende Frank Boeckx het wilde verhaal bij Napoleon Score. “Dat nummer had ik gekozen toen ik daar zelf ben toegekomen en ik heb altijd met dat nummer blijven spelen bij paars-wit.”

Nicolae Stanciu wilde het nummer van Frank Boeckx bij RSC Anderlecht kopen

“Op een bepaald moment kwam Nicolae Stanciu naar Anderlecht. Die had altijd al met nummer 23 gespeeld en die had zelfs een tatoeage van het nummer 23 staan op zijn lichaam. Dat was op zijn nek dat hij dat nummer had staan.”





“En dus wilde hij heel graag het nummer 23. Hij wilde er mij zelfs 25.000 euro voor geven, maar ik heb geweigerd om mijn nummer af te staan. Om te lachen zei ik hem dat ik wilde dat hij mijn nummer één supporter zou gaan worden. Ik vond het zo grappig dat ik het niet gedaan heb.”