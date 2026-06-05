Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 5 reacties
Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”
Word fan van Anderlecht! 4349

Frank Boeckx heeft als doelman heel wat watertjes doorzwommen. En daarbij heeft hij toch wel al een aantal straffe dingen meegemaakt. Zo ook in zijn periode bij RSC Anderlecht, toen zijn nummer plots heel erg duur werd.

Frank Boeckx heeft er een mooie carrière opzitten als doelman van onder meer RSC Anderlecht, KAA Gent, Antwerp en STVV. Daarna ging hij ook aan de slag bij RSC Anderlecht als onder meer keepertrainer en jeugdcoach. Doorheen de jaren heeft hij ook heel wat meegemaakt.

Niet enkel bij zijn clubs, maar ook daarbuiten. Het maakt hem ondertussen ook een geliefd figuur in de voetbalwereld. De gewezen doelman zit niet verlegen om een interessante verhaal en komt ook zeker niet slecht over op televisie.

Frank Boeckx komt met straf verhaal van bij RSC Anderlecht

Nu is hij analist en in die hoedanigheid komt hij ook al eens met een straf verhaal. Deze keer over zijn avonturen bij RSC Anderlecht, want daar was ooit ene Stanciu – de man van tien miljoen euro – die bij de club kwam op een bepaald moment.

“Ik had het nummer 23 bij RSC Anderlecht”, opende Frank Boeckx het wilde verhaal bij Napoleon Score. “Dat nummer had ik gekozen toen ik daar zelf ben toegekomen en ik heb altijd met dat nummer blijven spelen bij paars-wit.”

Nicolae Stanciu wilde het nummer van Frank Boeckx bij RSC Anderlecht kopen

“Op een bepaald moment kwam Nicolae Stanciu naar Anderlecht. Die had altijd al met nummer 23 gespeeld en die had zelfs een tatoeage van het nummer 23 staan op zijn lichaam. Dat was op zijn nek dat hij dat nummer had staan.”

“En dus wilde hij heel graag het nummer 23. Hij wilde er mij zelfs 25.000 euro voor geven, maar ik heb geweigerd om mijn nummer af te staan. Om te lachen zei ik hem dat ik wilde dat hij mijn nummer één supporter zou gaan worden. Ik vond het zo grappig dat ik het niet gedaan heb.”

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Frank Boeckx

Meer nieuws

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

17:00
3
📷 WK LIVE 05/06: Tielemans met boodschap, Noorwegen verrast

📷 WK LIVE 05/06: Tielemans met boodschap, Noorwegen verrast

17:30
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

16:30
Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

15:30
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

16:00
1
Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren" Interview

Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren"

14:00
DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

14:30
DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

13:30
12
"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

13:00
7
Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

12:30
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

12:00
1
Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

11:30
15
'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

11:00
1
Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

10:30
WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot De derde helft

WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot

10:10
Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

09:30
5
30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

09:00
6
DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

08:30
14
Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

07:20
4
'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

08:05
8
Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

07:40
5
Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

07:00
5
Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

23:00
1
Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

22:30
Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil

Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil

22:00
'Real Madrid haalt jeugdproduct met marktwaarde van tachtig miljoen euro (!) terug naar de bakermat'

'Real Madrid haalt jeugdproduct met marktwaarde van tachtig miljoen euro (!) terug naar de bakermat'

21:30
'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

20:00
1
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

21:00
9
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

20:40
1
'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

20:20
Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

19:40
2
📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

19:20
Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

19:00
6
Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst Analyse

Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

18:40
Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

Harde kern Anderlecht dreigt alle matchen stil te leggen zolang de club niet verkocht wordt

04/06
54
Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

18:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

A30 A30 over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie André Coenen André Coenen over ‘Belgische topclub ziet Burgess maar al te graag komen’ André Coenen André Coenen over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde” Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Gaat Club Brugge-toptransfer Ardon Jashari nu al De Ketelaere achterna? Twijfels zijn er André Coenen André Coenen over DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten André Coenen André Coenen over Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku cartman_96 cartman_96 over Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved