Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Tian Nai Koren heeft geschiedenis geschreven. De jongeling viel in voor zijn land Slovenië in de wedstrijd tegen Cyprus deze week. Daarmee is hij de jongste debutant ooit voor Slovenië. De speler van Club Brugge heeft een grootse toekomst voor zich.

Amper zestien en toch al tussen Hans Vanaken en co. Op winterstage in Marbella was Tian Nai Koren al de meest opvallende naam bij Club Brugge. Een Sloveens toptalent dat evengoed voor Bayern München had kunnen kiezen, maar bewust voor blauw-zwart ging.

Koren mocht voor het eerst proeven van de A-kern en liet meteen zien waarom hij zo gegeerd is. In de oefenwedstrijd tegen Sturm Graz kreeg de aanvallende middenvelder een helft zijn kans. Zijn eerste minuten bij de hoofdmacht waren zo alvast een feit.

Tai Nai Koren is voor Club Brugge een investering met grote groeimarge

Een vaste plaats bij de A-kern zat er voorlopig niet in. Koren bleef dit seizoen actief bij Club NXT, waar hij zich in 1B verder ontwikkelde én ook indruk maakte in de Youth League. Zijn polyvalentie — op de flank of als nummer tien — maakt hem extra interessant, zeker gezien zijn leeftijd.

Club Brugge haalde hem afgelopen zomer weg bij Maribor voor zo’n 1,3 miljoen euro. Een stevig bedrag voor een 16-jarige, maar geen toeval. Bayern München, Ajax en RB Leipzig volgden hem ook, al koos Koren voor Brugge vanwege het bewezen jeugdbeleid.

Debuut bij Slovenië

Binnen de club wordt hij gezien als een investering met grote groeimarge, in het spoor van eerdere succesverhalen. En ook bij zijn land merken ze ondertussen op dat hij mooie dingen laat zien of kan laten zien.





Deze week maakte hij zijn debuut voor Slovenië. Er werd gespeeld tegen Cyprus en bij dat duel mocht Nai Koren invallen. De jonge speler van Club Brugge is op die manier de jongste debutant ooit geworden die voor zijn land mocht spelen. Of hoe de toekomst er steeds beter begint uit te zien ...