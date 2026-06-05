De derde helft WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot
Foto: © photonews

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Een Nederlands onderzoek in samenwerking met EasyToys heeft heel wat voeten in de aarde. Het gaat onder meer over WK-vluggertjes en overwinningsseks. Wat is het belangrijkste: een WK-wedstrijd volgen of toch scoren in de slaapkamer?

Seks of de voorbeschouwing? Voor veel Nederlandse mannen is het een duivels dilemma tijdens het aanstaande WK voetbal. Zo erg zelfs, dat 38% wel eens een schuin oog op hun telefoon werpt op de tussenstanden tijdens de daad. Vrouwen zijn daarentegen een stuk galanter: bijna driekwart (74%) piekert er niet over om de smartphone erbij te pakken tijdens intieme momenten.

Dit blijkt uit de Nationale WK seks-survey van EasyToys onder ruim 2.500 Nederlanders. Gelukkig wakkert het toernooi bij velen ook iets anders aan. Ruim de helft van alle voetballiefhebbers (56%) geeft namelijk aan dat de wedstrijden van Oranje een positieve invloed hebben op hun seksleven.

De opmars van 'overwinningsseks' en 'WK-vluggertjes'

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat bij de Oranjesupporters de invloed van het toernooi het meest voelbaar is. Bij winst sprint meer dan een kwart van de voetbalfans (27%) met extra vlinders in de buik naar de slaapkamer voor een portie overwinningsseks. Bij verlies zoekt 17% juist troost bij de partner voor wat 'comfort seks'.

Maar het toernooi brengt ook een minder romantische trend met zich mee: de 'WK-vluggertjes'. Maar liefst 44% van de voetballiefhebbers geeft toe de daad soms tot vaak bewust te versnellen tijdens een EK- of WK-periode: korter voorspel en sneller toewerken naar de spreekwoordelijke finale, zodat de aftrap niet gemist wordt. Naarmate het toernooi vordert, verschuift bovendien de prioriteit.

Groepsfase van minder groot belang

Waar fans tijdens de groepsfase nog relatief makkelijk ingaan op de avances van hun partner, is dat rond de grote finale wel anders. Tijdens de poulefase kiest 'slechts' 30% ervoor om eerst de wedstrijd af te kijken, maar bij de finale stijgt dit naar bijna de helft (46%) voordat er gescoord mag worden in de slaapkamer.

Eveline Stallaart, seksuoloog en psycholoog bij EasyToys legt uit: “Blijkbaar draait een WK niet alleen om scoren op het veld. Bij winst willen veel mensen die euforie samen vieren, terwijl verlies juist zorgt voor behoefte aan nabijheid. En die WK-vluggertjes laten vooral zien dat verlangen ineens moet concurreren met slaaptekort, spanning en een aftrap midden in de nacht”.

Van Memphis tot Martens: De WK-slaapkamerfantasieën

Voor vrouwen draait een toernooi niet alleen op voetbal, maar leidt het ook tot fantasieën. Zo blijkt dat 10% van de ondervraagde vrouwen het liefst een beschuitje zou eten met Oranjespits Memphis Depay, op de voet gevolgd door de Portugese speler Cristiano Ronaldo (9%). Ook aanvoerder Virgil van Dijk en de Frenkie de Jong laten menig vrouwenhart sneller kloppen en zijn goed voor zo’n 5%.

Voor een deel van de vrouwen doet ook de oude garde nog mee: Robin van Persie, Wesley Sneijder, Ruud Gullit, Arjen Robben en Marco van Basten werden vaak genoemd. Stallaart legt uit: “Bij aantrekkingskracht speelt meer mee dan alleen het uiterlijk. Topsporters stralen focus, discipline, ambitie en zelfvertrouwen uit. Zeker tijdens een groot voetbaltoernooi worden die eigenschappen enorm uitvergroot, waardoor fantasieën sneller ontstaan.”

Mannen reageren in eerste instantie een stuk gereserveerder: de grootste groep (ruim 53%) claimt braaf niemand" of "mijn eigen vriendin". Maar áls er een naam wordt ingevuld, is voormalig Oranje Leeuwin Lieke Martens met afstand de favoriet, gevolgd door Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema.

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