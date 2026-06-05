DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst
Foto: © photonews
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Bij Zulte Waregem gaat er deze zomer heel wat veranderen. Onder meer Jelle Vossen verlaat de ploeg transfervrij, net als vier andere spelers. Maar er zijn nog andere verhalen om te vertellen. Ook in doel is er heel wat te zeggen.

Zulte Waregem leende doelman Ennio van der Gouw tot het einde van het seizoen uit aan Rio Ave. Er zat in de uitleenbeurt ook een aankoopoptie en die is nu gelicht door de Portugezen. Van der Gouw speelde 33 wedstrijden voor Essevee sinds zijn komst in 2022.

De doelman trekt nu dus definitief naar Rio Ave, waar hij meer speelminuten moet kunnen verzamelen. Daarmee komt er een einde aan zijn verhaal bij Zulte Waregem, waarmee hij ook onder meer de promotie naar de Jupiler Pro League wist te vieren vorig seizoen.

Ennio Van Der Gouw gaat definitief van Zulte Waregem naar Rio Ave 

De Nederlandse doelman doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte er ook zijn profdebuut. Nadien volgde een overstap naar Manchester United, waar hij actief was in de U23‑ploeg. In 2022 tekende hij bij Zulte Waregem, waar hij zich snel in de A‑kern werkte.

"Na zijn uitleenbeurt trekt Ennio definitief naar het Portugese Rio Ave. Bedankt om onze kleuren te verdedigen, Ennio. Veel succes in Portugal", liet Zulte Waregem daarover weten. Daarmee is het verhaal definitief geschreven voor de Nederlander.

Florian Van Bever als de wissel op de toekomst?

Ondertussen hebben ze bij Zulte Waregem wel beslist nog meer in te zetten op de toekomst. Daarbij komt ook de piepjonge doelman Florian Van Bever eens te meer in beeld. Hij zal ook de komende twee seizoenen actief zijn voor Essevee.

"Van Bever tot 2028. Florian Van Bever (18) zette zopas zijn krabbel onder een nieuw contract bij Essevee. De doelman kwam afgelopen seizoen 14 keer in actie voor Jong Essevee. Hij tekent een contract tot 2028 met een jaar optie", aldus Essevee op haar sociale media.

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