Stevig debat: Croonen, Madou, Baro en co spreken over de U23-quota en talentenoorlog

Er is de voorbije weken en maanden heel wat te doen geweest over de U23-quota in ons land. En dat heeft ook bij de topploegen er diep op ingehakt. De bestuursleiders van de topploegen van onze competitie hebben nu ook gereageerd op de zaak.

Het is geweten: vanaf volgend seizoen kunnen de Belgische U23-ploegen opnieuw degraderen uit de Challenger Pro League. De quota om minstens vier ploegen op dat tweede niveau te houden zijn afgeschaft.

Voor sommige ploegen zoals KRC Genk was het behoud van de quota voor de U23-ploegen in de Challenger Pro League een strijdpunt. "Omdat de stap van het jeugd- naar het profvoetbal immens is. Een jeugdspeler moet vandaag op zijn vijftien, zestien jaar al fysiek en mentaal klaar zijn voor het profvoetbal", aldus Peter Croonen van KRC Genk in Het Laatste Nieuws.

Wat met de U23-quota in ons land?

"Onze U18 was de afgelopen acht jaar bijna altijd kampioen geworden in de jeugdreeksen. Die gasten hadden in hun hele leven nog nooit drie matchen op rij verloren. Tot ze in 1B kwamen en plots duels en matchen verloren."





Bob Madou ziet dezelfde zaken bij Club NXT: top in de Youth League, maar voorlaatste in de Challenger Pro League. "En het is niet evident om aan ambitieuze talenten uit te leggen dat ze plots in het amateurvoetbal moeten spelen."



CEO Bornauw van Anderlecht pikte in: “Gezien de enorme investeringen die wij doen in profsalarissen voor die jongeren, verwachten we beleidsconsistentie. Als je als U23-team moet vechten om in 1B te kunnen blijven, ga je misschien beginnen investeren in meer ervaren spelers waarvan je zeker weet dat ze je team in 1B houden. Ben je op dat moment nog jonge Belgische talenten aan het opleiden?"

Topclubs spreken in pittig debat

En ook vanuit Antwerpse hoek is Sven Jaecques duidelijk: “Hoe je het ook draait of keert: voor de opleiding van talent en de sterkte van onze competitie is het schrappen van die vaste U23-quota een gemiste kans.” Union is dan weer wél tevreden, bij monde van Philippe Bormans.



"Wij zijn er niet rouwig om. We staan nog niet zo ver met onze jeugdopleiding, maar de quota hebben het ons niet gemakkelijker gemaakt. De U23 in 1B hadden een onwaarschijnlijk concurrentieel voordeel. We willen een eerlijke kans om te groeien."



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Ook Sam Baro ziet de talentenoorlog

Waarop het vervolgens ging over de talentenoorlog en het wegplukken op jonge leeftijd van talenten, ook bij elkaar. Sven Jaecques merkte op dat hij deze zomer opnieuw een paar toppers zal kwijtspelen aan Anderlecht en Club Brugge.

"We doen dat elkaar ook constant aan. Jij komt eentje halen bij mij, dan pik ik er twee terug. Ik vind het oprecht zonde dat onze jonge spelers zomaar kunnen worden weggehaald", had ook Sam Baro van KAA Gent nog wat te zeggen.