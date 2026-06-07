De vurige wensen van Vincent Mannaert: "Dan ben ik tevreden op WK"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De vurige wensen van Vincent Mannaert: "Dan ben ik tevreden op WK"
Foto: © photonews

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De Belgische voetbalbond kan met een goed gevoel het vliegtuig op richting de Verenigde Staten om er het basiskamp op te slaan in Seattle. Zoveel is duidelijk na de knappe prestatie van de Belgen tegen Tunesië. Ondertussen gaat het ook hogerop in de organisatie allemaal opperbest.

Vincent Mannaert heeft de voorbije maanden voor de nodige rust en stabiliteit helpen zorgen in de bestuurskamers van de Belgische nationale ploeg. Werpt dat ook op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn vruchten af? Het is maar te hopen.

De sportief directeur van de Belgische voetbalbond zal in ieder geval aanblijven tot minstens na het EK in 2028. Tot en met 31 december om precies te zijn. Zo lijkt er toch een nieuwe wind te waaien door de bondsgebouwen.

Stabiliteit zorgt mee voor goed gevoel rond Rode Duivels

Een wind die financieel duidelijk effect begint te hebben. Ook sportief is er stabiliteit gevonden. Mannaert lijkt het enthousiasme rond de nationale ploeg te kunnen aanwakkeren en laat niets aan het toeval over. Zo zet hij onder meer in op het overhalen van spelers met een dubbele nationaliteit. Sportief en extrasportief worden er stappen gezet. Dat moet dus ook op het WK tot sportief succes leiden.

Voor de wedstrijd tegen Tunesië had de Sportief Directeur twee vurige wensen: een goed resultaat en geen blessures. Dat liet hij ook weten in een gesprek met de VTM vlak voor het treffen met de Noord-Afrikaanse nationale ploeg.

De wensen van Vincent Mannaert

"Er zit een goed gevoel in de groep en het is belangrijk om dat goed gevoel te houden, dat is prioriteit nummer één. Het is ook hopen dat er geen blessures komen, want dat zou heel vervelend zijn. We hebben een aantal landen gezien die gekwalificeerd zijn waar dat gebeurd is, kijk maar naar Duitsland vrijdag ... Dat willen we vermijden."

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"Het is altijd leuker als je wedstrijden kan winnen, maar het wil niet zeggen dat het automatisch wil zeggen dat je naar een goed of slecht toernooi gaat. Veertig jaar geleden zat ik in de tribunes in het Koning Boudewijnstadion en toen werd met 1-3 verloren van Joegoslavië. We weten allemaal wat er daarna op het WK 1986 is gebeurd."

"De afspraken zijn heel duidelijk: als de coach mijn advies wil, dan geef ik dat. En finaal beslist hij wie er zal spelen en in welk systeem", reageerde Mannaert ook op de vragen over het nieuwe systeem dat in Kroatië werd uitgetest. Om maar te zeggen: ook op communicatief gebied lijkt het goed te zitten.

"Het is een goede groep. Ik heb de spelers nog eens toegesproken en gefeliciteerd met hun selectie, want zoiets krijg je niet en verdien je alleen maar. Het groepsgevoel is enorm goed, op de trainingen brengen ze intensiteit en kwaliteit en naast het veld gaan ze samen op restaurant, lachen ze, is er een goede sfeer en toch blijft er hard gewerkt worden op het veld. Wanneer ik tevreden ben? Het is moeilijk te voorspellen in een resultaat, maar ik keer enkel tevreden terug als we er alles uitgehaald hebben op het WK."

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