'Jesper Fredberg wil ex-coach Antwerp (genoemd bij Anderlecht) in huis halen'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'Jesper Fredberg wil ex-coach Antwerp (genoemd bij Anderlecht) in huis halen'
Foto: © photonews

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Jesper Fredberg is momenteel sportief directeur bij Sampdoria, dat uitkomt in de Serie B. De club hoopt terug te keren naar de hoogste afdeling en is daarom op zoek naar een trainer.

Sampdoria sleept zich sinds het seizoen 2023-2024 door de Serie B, en leek de voorbije seizoenen zelfs dichter bij een degradatie naar de Serie C te staan dan bij een terugkeer naar de Italiaanse top. De club uit Genua eindigde in 2024-2025 immers als 17e, en werd het seizoen daarvoor 13e.

Geen al te fraai rapport dus voor een naam die Anderlecht-fans goed kennen: Jesper Fredberg, sinds juli vorig jaar sportief directeur bij Sampdoria. De Deen weet dat hij geen keuze heeft: deze zomer moet hij een topmercato neerzetten en de club terug naar de Serie A loodsen. Dat begint met de juiste keuze van trainer.

Mark Van Bommel naar Sampdoria?

Volgens de Italiaanse journalist Nicolo Schirra zou Fredberg al een naam in gedachten hebben om Sampdoria volgend seizoen te leiden — een naam die hij goed kent uit zijn periode in België en die ook bij Anderlecht vaak viel: Mark Van Bommel.

De Nederlander heeft nog geen nieuwe job aangenomen sinds zijn ontslag bij Antwerp, intussen alweer twee jaar geleden. Van Bommel werd in 2023 kampioen van België met The Great Old, maar slaagde er nadien niet in om aan de top te blijven. Toch blijft zijn naam in Europa goed aangeschreven. Het enige probleem: zijn erg hoge loon, dat al meerdere kandidaten heeft afgeschrikt. In de Italiaanse pers viel onlangs zelfs te lezen dat Van Bommel bijna 4 miljoen euro per jaar zou eisen.

Van Bommel stond ook in de belangstelling van Anderlecht, maar loon is heel hoog

Een bedrag dat Sampdoria in de Serie B zich waarschijnlijk niet kan permitteren. Maar Van Bommel zal vroeg of laat weer ergens aan de slag moeten, en hoe langer dat duurt, hoe minder hij hoog zal kunnen mikken.

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Fredberg heeft intussen meerdere opties op tafel. Zo zou ook de Spaanse trainer Julio Velazquez op zijn lijst staan. Hij is momenteel aan de slag bij Levski Sofia, waarmee hij iedereen verraste door de Bulgaarse landstitel te pakken, voor de neus van Ludogorets, dat de voorbije jaren nochtans bijzonder dominant was.

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