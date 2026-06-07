'Brighton snoept toptransfer weg voor neus Ajax en Club Brugge'

De voetbalwereld lag aan de voeten van ene Zadok Yohanna. Ook Club Brugge toonde al interesse, maar waar ging hij uiteindelijk naartoe gaan? De knoop is nu eindelijk doorgehakt: de speler trekt naar het Engelse Brighton & Hove Albion voor een absoluut recordbedrag.

De 18-jarige Nigeriaanse winger Zadok Yohanna, die tot dusver uitkwam voor het Zweedse AIK Fotboll, is de 'talk of the town' de laatste maanden. Heel wat topclubs uit Europa zouden namelijk hun interesse in hem kenbaar maken of willen maken.

Zoals we eerder al aangaven: tijdens de wedstrijd van AIK tegen Kalmar FF zaten volgens de Zweedse club maar liefst 32 scouts op de tribune om Zadok Yohanna te volgen. Naast Club Brugge werden daarbij ook Ajax en Chelsea onder meer genoemd.

De jongeling lag nog tot eind 2029 onder contract bij AIK, maar zou ondertussen wel al openstaan voor een stapje hogerop. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt is amper 500.000 euro, maar dat is al vijf keer zoveel als vorige maand.

Miljoenendeal richting Club Brugge voor Zadok Yohanna?

En volgens diverse bronnen zou er snel nog een veelvoud aan mogen/moeten toegevoegd worden. In Zweden werd gesproken van mogelijk ettelijke miljoenen om hem los te weken bij het Zweedse AIK. De jongeling maakt indruk met zijn acties én hij is ook doeltreffend.

In zijn eerste jaar maakte hij vier goals en gaf hij drie assists, dit seizoen is hij na vier speeldagen ook alweer in drie goals betrokken geweest met één goal en twee assists. En dus was het niet de vraag of hij zou vertrekken, maar naar waar en voor hoeveel.





Zadok Yohanna trekt naar Brighton & Hove Albion

Begin juni is de knoop alsnog doorgehakt. Zadok Yohanna trekt voor niet minder dan 28 miljoen euro - met bonussen kan dat nog meer worden - naar Brighton & Hove Albion. Daarmee breekt hij ook meteen een record in Zweden en werd duidelijk dat hij te duur was geworden voor Club Brugge.