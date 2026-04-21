Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

Club Brugge heeft zijn vizier gericht op een opvallende naam uit Scandinavië. De Belgische topclub toont interesse in de 18-jarige Nigeriaanse winger Zadok Yohanna, die momenteel uitkomt voor het Zweedse AIK Fotboll.

De jonge aanvaller staat er in heel Europa goed op. Tijdens de wedstrijd van AIK tegen Kalmar FF zaten volgens de Zweedse club maar liefst 32 scouts op de tribune om Yohanna te volgen.

AIK-hoofdscout Miika Takkula bevestigde de grote belangstelling, zonder namen te noemen. Verschillende media melden echter dat naast Club Brugge ook AFC Ajax en Chelsea FC de speler volgen.

Zadok Yohanna is één van de meest gegeerde wingers in Europa

Ook in Duitsland is er stevige interesse. Volgens Sky Sports volgen onder meer Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en RB Leipzig de winger al langer en zouden ze zelfs concreet geïnteresseerd zijn.

Yohanna ligt nog langdurig vast bij AIK, tot eind 2029. De winger maakte in juli 2025 de overstap vanuit Nigeria en begon bij de U19, maar groeide intussen uit tot basisspeler in het eerste elftal.



In zijn eerste seizoen bij de A-kern kwam hij al tot veertien officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. Die snelle doorbraak maakt hem één van de meest gegeerde jonge vleugelspelers in Scandinavië.