WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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WK-Live 07/06: Eden Hazard hakt knoop door
Word fan van Iran! 5

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Aernout Van Lindt

Grote domper voor Paraguay

Grote domper voor Paraguay. Zij zien hun sterspeler uitvallen, vlak voor het WK. In de uitzwaaiwedstrijd tegen Nicaragua viel Julio Enciso uit met een blessure, waardoor hij mogelijk het WK met de Paraguayaanse nationale ploeg aan zich zal moeten laten voorbijgaan.

Het is nog wachten op bevestiging, maar de aanvallende middenvelder van Strasbourg werd in tranen en met een brancard weggevoerd van het veld. Hij zou een scheur hebben opgelopen in de quadriceps, waardoor hij meerdere weken buiten strijd zal zijn en dus niet aan het WK zou kunnen deelnemen. Paraguay speelt op het WK tegen thuisland USA en verder ook nog tegen Turkije en Australië.

Aernout Van Lindt

Eden Hazard gaat niet mee naar het WK

Zaterdag in het Koning Boudewijnstadion was Eden Hazard aanwezig om de demonstratie van zijn ex-ploegmaats tegen Tunesië bij te wonen. Hij trekt niet mee naar de VS met de Rode Duivels, zo blijkt. Dat heeft hij zelf aangegeven, nadat hij werd opgemerkt in het publiek door de verzamelde pers.

"Mensen weten niet per se alles. Ik heb binnen de groep meer gedaan dan men denkt", lacht Eden Hazard, die de nationale ploeg maandag niet zal vergezellen naar Seattle voor het WK 2026, bij VTM. "Nee, ik blijf in België en bekijk het toernooi met mijn familie."

Aernout Van Lindt

Wat met het weerprotocol tijdens het WK?

Sinds het WK voor clubs weten we dat het weerprotocol in de Verenigde Staten zeer strikt is bij sportevenementen. Als er onweer in de buurt van de stadions wordt gedetecteerd, wordt de wedstrijd stilgelegd en wordt het publiek minstens 30 minuten naar een schuilplaats geleid.

Die klok van 30 minuten springt telkens opnieuw op nul als er binnen die periode opnieuw bliksem wordt vastgesteld, waardoor onderbrekingen makkelijk uren kunnen duren. De FIFA heeft met de lokale autoriteiten geen akkoord gevonden om dit protocol tijdens het WK te versoepelen.

Twee uur onderbreking tijdens Saudi-Arabië–Puerto Rico, in Texas

Het is dus helemaal niet ondenkbaar dat, afhankelijk van de weersomstandigheden, sommige wedstrijden tijdens het toernooi lang onderbroken worden. En een van de deelnemende landen, Saudi-Arabië, kreeg daar zonet een voorsmaakje van. De Saudi’s zijn al in de VS en namen het in Austin (Texas) op tegen het kleine Puerto Rico. Die wedstrijd werd urenlang onderbroken.

Aernout Van Lindt

Egypte verliest van Brazilië

En ook Egypte kreeg op zijn beurt een klepper voorgeschoteld voor het duel met België op 15 juni. De Farao's namen het zaterdagavond op tegen Brazilië en verloren eervol met 2-1. Bruno Guimarães opende de score voor de Seleção, Ziko maakte in de 11e minuut gelijk, waarna Endrick vroeg in de tweede helft voor de 2-1 eindstand zorgde.

Opvallend: de match werd al in de VS gespeeld, in Cleveland, Ohio. Egypte koos er dus voor vroeger dan de Rode Duivels naar de Verenigde Staten te vertrekken en krijgt zo iets meer tijd dan de manschappen van Rudi Garcia om te wennen aan onder meer het tijdsverschil. Afwachten of dat ook maar enige invloed zal hebben op de eerste wedstrijd van het toernooi, gepland op 15 juni in Seattle.

Aernout Van Lindt

Nieuw-Zeeland onderuit tegen Engeland

Ook Nieuw-Zeeland en Egypte werkten zaterdagavond hun laatste oefenmatch af voor de start van het WK 2026. Nieuw-Zeeland, de derde en laatste tegenstander van de Duivels in de poulefase, verloor opnieuw.

En toch toonden ze iet of wat beterschap. Na de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen het bescheiden Haïti hielden de Kiwi's nu beter stand tegen Engeland en slikten ze pas in de toegevoegde tijd van minuut een goal van Harry Kane. In de tweede helft veranderde de score niet meer. Nieuw-Zeeland start het WK tegen Iran, dat zijn twee oefenwedstrijden tegen Gambia en Mali wel won en vervolgens naar Mexico vertrok om daar zijn kamp op te slaan voor het toernooi.

 

Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Iran zal wel degelijk deelnemen aan het WK 2026, maar dat gebeurt in een bijna ongeziene gespannen context tussen een geplaatst land en een gastland. De Iraanse voetbalbond klaagt over een discriminerende behandeling in het proces om visa te verkrijgen.

Vrijdag kwam het langverwachte nieuws eindelijk binnen: nadat ze hun visum voor Mexico hadden ontvangen, waar ze hun basiskamp zullen opslaan voor het WK 2026, hebben de Iraanse spelers nu ook hun visum voor de Verenigde Staten beet. Het gaat wel om een gedeeltelijk visum, waardoor ze slechts kort op Amerikaans grondgebied mogen blijven: enkel de periode die nodig is om hun wedstrijden af te werken, gepland in Los Angeles en Seattle.

Iran krijgt tijdelijk visum voor de Verenigde Staten

De procedure om die visa te verkrijgen werd vergemakkelijkt door de FIFA, die stevig gelobbyd zou hebben bij de Amerikaanse ambassade in Turkije. Doel: een schandaal en een forfait op het laatste moment vermijden van een land dat zich sportief geplaatst heeft. Dat meldt de Franse onderzoeksjournalist Romain Molina.

Toch gaat die kleine Iraanse overwinning gepaard met nieuwe frustraties. De Iraanse ambassade in Turkije klaagt namelijk over een “discriminerende” behandeling van een deel van de omkadering van het nationale elftal. De Verenigde Staten zouden geweigerd hebben om aan meerdere leden van de Iraanse delegatie een visum toe te kennen.

De Iraanse delegatie zal in de VS kleiner zijn

“Waarom zegt u er niet bij dat de visa geweigerd werden aan een groot deel van het leidinggevend en begeleidend personeel, aan technische adviseurs en andere mensen die een integraal onderdeel vormen van het nationale team?”, reageert de Iraanse ambassade in Turkije verontwaardigd.

Concreet: Iran kan wel degelijk naar de VS afreizen om er zijn wedstrijden te spelen, maar het lijkt erop dat verschillende leden van de Iraanse bond en ook staffleden geen toegang krijgen tot het Amerikaanse grondgebied. Zij zouden tussen de wedstrijden door in Mexico moeten blijven.

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