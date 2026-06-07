Zijn zij de toekomst? De 20 jonkies van het komende WK

De FIFA heeft de ranglijst van de 20 jongste spelers bekendgemaakt die geselecteerd zijn voor het WK 2026. Slechts één zal bij de start van het toernooi nog niet meerderjarig zijn (18 jaar): het gaat om Gilberto Mora, de Mexicaanse aanvallende middenvelder van Club Tijuana.

Gilberto Mora is geboren op 14 oktober 2008 en zal dus op zijn 17e aan zijn eerste WK deelnemen. De Mexicaan zal negen dagen jonger zijn dan een zekere Pelé wanneer het toernooi van start gaat. Op 11 juni, de startdatum van het WK 2026, zal Gilberto Mora 17 jaar en 240 dagen oud zijn. In 2025 werd Gilberto Mora al de jongste speler ooit die voor Mexico werd opgeroepen: slechts 16 jaar en 257 dagen.

Jonkie Lennart Karl moet forfait geven

De op één na jongste speler op het WK 2026 is de Tsjech Hugo Sochurek, die komende zondag 18 wordt. Lennart Karl is de derde jongste geselecteerde; hij zou op 11 juni 18 jaar en 109 dagen zijn, maar helaas voor hem en zijn ploeg is hij er toch niet bij na een blessure op training. Hij liep een dijblessure op en moest forfait geven.

Ibrahim Mbaye is de vierde jongste speler, maar schuift dus op naar de derde plaats na het forfait van het Duitse toptalent. Daarna volgen Hamza Abdelkarim, die op 11 juni 18 jaar en 161 dagen zal zijn, en Bara Sapoko Ndiaye, die 18 jaar en 162 dagen zal zijn.

Hier is de aangepaste rangschikking zonder Lennart Karl:



1e) Gilberto Mora – Mexico (17 jaar en 240 dagen)

2e) Hugo Sochurek – Tsjechië (18 jaar en 4 dagen)

3e) Ibrahim Mbaye – Senegal (18 jaar en 138 dagen)

4e) Hamza Abdelkarim – Egypte (18 jaar en 161 dagen)

5e) Bara Sapoko Ndiaye – Senegal (18 jaar en 162 dagen)

6e) Mladen Jurkas – Bosnië en Herzegovina (18 jaar en 247 dagen)

7e) Ayyoub Bouaddi – Marokko (18 jaar en 252 dagen)

8e) Kerim Alajbegović – Bosnië en Herzegovina (18 jaar en 263 dagen)

9e) Rayan Elloumi – Tunesië (18 jaar en 267 dagen)

10e) Lucas Herrington – Australië (18 jaar en 279 dagen)

11e) Behruzjon Karimov – Oezbekistan (18 jaar en 308 dagen)

12e) Lamine Yamal – Spanje (18 jaar en 333 dagen)

13e) Kendry Páez – Ecuador (19 jaar en 38 dagen)

14e) Tyler Fletcher – Schotland (19 jaar en 84 dagen)

15e) Luka Vušković – Kroatië (19 jaar en 107 dagen)

16e) Pau Cubarsí – Spanje (19 jaar en 140 dagen)

17e) Yan Diomandé – Ivoorkust (19 jaar en 209 dagen)

18e) Rayan – Brazilië (19 jaar en 312 dagen)

19e) Endrick – Brazilië (19 jaar en 325 dagen)