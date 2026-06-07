Worden we wereldkampioen? Dromen mag, en wel hierom

De Rode Duivels zijn klaar voor het WK, zoveel lijkt stilaan duidelijk. De kloof met de absolute toplanden is er nog steeds, maar er is globaal genomen wel wat meer vertrouwen en positivisme dan vier jaar geleden. En dat heeft ook wel zijn redenen.

We maakten de analyse al voor een deeltje na de wedstrijd in en tegen Kroatië, maar enkele dagen later is het zo mogelijk nog duidelijker geworden: de Rode Duivels lijken klaarder dan ooit om aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te beginnen.

Romelu Lukaku lijkt steeds beter te worden en Jérémy Doku en Leandro Trossard zijn in vorm: voorin kan het zeker goed gaan lopen de komende weken. Rest de vraag of het ook in andere linies allemaal goed gaat blijven lopen.

Hoever mogen de Rode Duivels dromen?

Om te beginnen: de groepsfase moet makkelijk kunnen worden overleefd. Dat lieten Peter Vandenbempt en Filip Joos al eerder weten. En kunnen we stilaan van meer dromen? De wedstrijd tegen Tunesië was voor Vandenbempt een reden tot juichen.

En wie weet kunnen we wel verder raken dan de kwartfinale, waarin we mogelijk Spanje zouden ontmoeten. Op de goede dag met de vorm van de dag lijkt plots toch wat mogelijk, temeer de topfavorieten nog geen onuitwisbare indruk nalaten. Er zijn een aantal redenen om te mogen dromen.

Doku is in topvorm

"Jeremy Doku heeft alles om een van de sterren van het WK te zijn. Hij lijkt alleen maar beter te worden. De kwaliteit van zijn voorzetten is ongelofelijk in vergelijking met een jaar geleden", was hij alvast lyrisch over Jérémy Doku in zijn analyse.



Lees ook... Analist lyrisch over verrassende Rode Duivel: "Openbaring én geruststelling"›

Weinig verdedigers zullen deze zomer op de Amerikaanse velden in staat zijn om Jérémy Doku af te stoppen. Als hij dit niveau vasthoudt en in de laatste zestien meter nog net iets nauwkeuriger wordt, kan de winger van Manchester City ons heel ver dragen – en één van de sensaties van het WK 2026 worden.

Ngoy zorgt voor stabiliteit achterin

"Nathan Ngoy was voor mij dé openbaring en geruststelling van de voorbije week. Ik zei vooraf dat de blessure van Debast zwaarder zou doorwegen dan het latere aansluiten van Lukaku, maar Ngoy heeft zich de voorbije matchen fantastisch van zijn taak gekweten", aldus Vandenbempt in zijn analyse.

En het moet gezegd: Ngoy heeft indruk gemaakt op alles en iedereen, waardoor hij eens te meer titularis kan worden voor de Rode Duivels. Door de afwezigheid van Zeno Debast werpt hij zich op als dé man waarop we kunnen vertrouwen achterin. Zowel aan de bal als in de lucht laat hij persoonlijkheid en foutloosheid zien: dat is al lang geleden bij de Belgen.

De “oude garde” kan nog altijd mee

"Ook de manier waarop Kevin De Bruyne alweer voorop ging in de strijd was veelbelovend. Alles wijst erop dat hij echt iets wil maken van zijn mogelijk laatste WK", aldus Vandenbempt opnieuw. Courtois met een wereldsave tegen Kroatië, Lukaku die stilaan in vorm komt en De Bruyne die passen strooit als vanouds: het is ongezien hoe de Gouden Generatie misschien op het juiste moment klaar kan raken.

En ook Tielemans, Castagne en Meunier hebben al wat watertjes doorzwommen, maar lijken op het juiste moment in vorm te komen. Deze gouden generatie lijkt allerminst opgebrand te zijn en de centrale as lijkt er meer dan ooit te staan bij de Belgen.

Rudi Garcia heeft opties te over

Lukebakio maakte indruk met zijn invalbeurt, Lukaku kan nog beter worden, Vanaken kan met passen strooien en Raskin kan als extra breker fungeren: ook op de bank zitten er nog opties. Met Seys en De Cuyper kan hij ook met hogere flanken gaan spelen, tegen Kroatië probeerde hij een ander systeem: er zit flexibiliteit in het team.

Alleen maar voordelen voor de Belgen, die op die manier veel kunnen beteken op het WK. "Het eerste wat ze moeten doen is groepswinnaar worden, dan is er veel mogelijk daarna", aldus Marc Degryse bij VTM. "We hebben een ploeg die kan verrassen tegen gelijk welke ploeg. Dat we geen favoriet zijn, kan net een voordeel en een wapen te zijn."