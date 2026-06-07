📷 Is dit het mooiste shirt van het WK?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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📷 Is dit het mooiste shirt van het WK?

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Het shirt dat volgens heel wat supporters het mooiste van het WK 2026 is, is nu al uitverkocht. Het piepkleine land Curacao doet nu al van zich spreken.

Tussen de traditionele grootmachten duikt er dit jaar een opvallende nieuwkomer op: Curaçao. Het Caribische eiland, met zo’n 150.000 inwoners, heeft zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor een WK. Daarmee is het meteen het kleinste land dat zich ooit wist te kwalificeren voor een Wereldbeker.

Het WK voetbal van 2026 wordt sowieso een historische editie. Voor het eerst nemen 48 landen deel aan het toernooi, dat georganiseerd wordt door Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Meer deelnemers betekent ook meer shirts, en zoals bij elk WK zorgen de nieuwe tenues voor heel wat discussie bij supporters en verzamelaars.

Een historisch WK voor een klein land

De historische kwalificatie van Curaçao trekt niet alleen de aandacht naar de ploeg, maar ook naar het nieuwe uitshirt. Voor het design liet Adidas zich inspireren door Willemstad, de kleurrijke hoofdstad van Curaçao, bekend om haar felgekleurde gevels. Het shirt is dan ook een eerbetoon aan de bonte gebouwen in de wijken Punda en Otrobanda. Het resultaat: een pastelgeel truitje met accenten in roze, blauw en oranje.

Online lijkt het shirt meteen een schot in de roos: er circuleren opvallend veel complimenten en positieve reacties. Sinds de release eind maart groeide het uitshirt uit tot een publiekslieveling op sociale media, met als gevolg dat het truitje uitverkocht is op de Amerikaanse Adidas-website, zo meldde de New York Times.

Uitverkocht

Geen enkel ander Adidas-WK-shirt lijkt momenteel hetzelfde ‘lot’ te ondergaan qua populariteit. Uiteraard kan die schaarste ook grotendeels te maken hebben met het feit dat het merk niet had verwacht dat net het Curaçao-shirt zo in trek zou zijn, en er dus minder voorraad van voorzien was dan bij de grote voetballanden.

Hoe dan ook bevestigde Adidas aan The Athletic dat het van plan is om het Curaçao-uitshirt opnieuw aan te vullen. Curaçao wacht intussen een stevige opdracht op het toernooi, in een pittige groep E met Duitsland, Ivoorkust en Ecuador.

1 reacties
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