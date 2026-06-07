Gent, Genk en Club Brugge zijn het roerend eens: "Schrijnend"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Gent, Genk en Club Brugge zijn het roerend eens: "Schrijnend"
Foto: © photonews

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Het stadionsdossier van Club Brugge ligt al een tijdje op tafel, ook in Vorst loopt het minder vlot dan een aantal jaren geleden werd gedacht. En ook de bestuurders van de grote clubs hebben daar heel wat over te zeggen. Sam Baro, Peter Croonen en Bob Madou mengen zich in de debatten.

"Het voetbal heeft een grote sociale en economische waarde. Er wordt veel van onze sector verwacht — maatschappelijke impact, heet dat dan. Dan mogen we ook zelf ondersteund worden. Niet alleen op het vlak van veiligheid, maar ook inzake infrastructuur", bond Sam Baro van KAA Gent de kat de bel aan.

“Club Brugge wil bouwen, Union ook. Het is schrijnend dat die broodnodige nieuwe stadions er in ons land niet kunnen komen. Dat de overheid en de politiek er niet in slagen om fatsoenlijke zoneringen aan te duiden waar er fatsoenlijk gebouwd en ontwikkeld mag worden."

Veel kritiek vanuit de grote clubs op de politiek

"Veel politici zijn er graag bij als ze naast ons op de eretribune kunnen zitten. Maar als er beslissingen moeten worden genomen om de infrastructuur te faciliteren, geeft men niet thuis", aldus Baro zeer kritisch in Het Laatste Nieuws.

Hij krijgt meteen bijval van Peter Croonen van KRC Genk: "Een stadion of trainingscomplex kost de overheid niks en brengt via economische activiteit net geld op. Gelukkig hebben we in Genk en Limburg een overheid die met ons meedenkt."

Nieuwe stadions bouwen in België is en blijft een moeilijke zaak

"Maar meer algemeen krijgen we in dit land ongelooflijk moeilijk vergunningen. Dat zo’n miljardenproject als Ineos One in Antwerpen niet vergund raakt: zo jaag je de industrie weg.” Waarop Bob Madou van Club Brugge ook insprong: "En dus verhuizen investeerders met hun productie en kapitaal naar het buitenland."

"Dat is alleen nogal moeilijk in het voetbal, want wij kunnen onze club niet zomaar verhuizen. Je moet als club uiteraard niet zomaar klakkeloos bouwen waar je wil. Maar een béétje rechtszekerheid, zou dat niet fijn en normaal zijn?"

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