'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

Anderlecht zal deze zomer misschien wel de nodige versterking voor de verdediging nodig hebben. Volgens verschillende bronnen zou daarvoor een 23-jarige Peruviaan in beeld zijn.

César Inga in beeld bij Anderlecht

In de verdediging van Anderlecht zou het goed kunnen dat er een definitieve oplossing komt voor Ndiaye en met nog maar een jaar op zijn contract zou ook Augustinsson er volgend seizoen niet meer bij kunnen zijn in het Lotto Park.

Dan is verdedigende versterking een absolute must. RSC Anderlecht zou daarvoor mikken op César Inga, een 23-jarige Peruviaan die momenteel voor Universitario speelt.

Ook Napoli toont interesse

Daar arriveerde hij in januari van dit jaar. De concurrentie is echter groot. Ook Napoli, Watford en Kansas City zouden de nodige interesse vertonen in de youngster.

Hij ligt nog tot eind december 2027 onder contract bij zijn huidige club. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 1,5 miljoen euro. Hij heeft al vijf caps voor de nationale ploeg.

Lees ook... "Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel
Normaal wordt Inga uitgespeeld als linksback, maar hij kan ook als centrale verdediger of links op het middenveld uitgespeeld worden, zo valt er te horen. Zijn huidige club zou bereid zijn om hem te laten vertrekken.

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

12:00
"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

11:20
5
"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

10:45
3
🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

08:40
36
🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

07:20
14
Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

12:00
1
Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

12:20
Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

22:39
Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect?

11:40
3
Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

21:00
7
Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

10:30
Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

07:00
14
Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

09:30
3
Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

11:00
De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

19:40
Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

10:15
Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

09:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

23:00
Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

09:15
Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

09:00
1
Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

08:00
2
The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

06:00
📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

08:20
Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

07:40
📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

19:20
'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

06:30
'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

23:00
1
Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

Frank Boeckx waarschuwt STVV voor cruciale clash met Anderlecht

14:00
1
Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

22:00
3
Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

22:23
Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

20:40
3
📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

21:40
2
STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

STVV-speler doet straffe voorspelling voor wedstrijd tegen Anderlecht: "En ik ga scoren, schrijf maar op"

23/04
Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

21:20
7
Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

18:20
Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

20:20

