'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

Anderlecht zal deze zomer misschien wel de nodige versterking voor de verdediging nodig hebben. Volgens verschillende bronnen zou daarvoor een 23-jarige Peruviaan in beeld zijn.

César Inga in beeld bij Anderlecht

In de verdediging van Anderlecht zou het goed kunnen dat er een definitieve oplossing komt voor Ndiaye en met nog maar een jaar op zijn contract zou ook Augustinsson er volgend seizoen niet meer bij kunnen zijn in het Lotto Park.

Dan is verdedigende versterking een absolute must. RSC Anderlecht zou daarvoor mikken op César Inga, een 23-jarige Peruviaan die momenteel voor Universitario speelt.

Ook Napoli toont interesse

Daar arriveerde hij in januari van dit jaar. De concurrentie is echter groot. Ook Napoli, Watford en Kansas City zouden de nodige interesse vertonen in de youngster.

Hij ligt nog tot eind december 2027 onder contract bij zijn huidige club. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 1,5 miljoen euro. Hij heeft al vijf caps voor de nationale ploeg.

Normaal wordt Inga uitgespeeld als linksback, maar hij kan ook als centrale verdediger of links op het middenveld uitgespeeld worden, zo valt er te horen. Zijn huidige club zou bereid zijn om hem te laten vertrekken.