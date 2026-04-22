Vanhaezebrouck en Dierckx laten zich uit over situatie Kanga: "Ze willen strijders en krijgers"

Zien we Wilfried Kanga vanavond 'gewoon' aan de aftrap voor KAA Gent op bezoek bij Union SG? Dat zal nog af te wachten zijn. De voorbije dagen was er heel wat over hem te doen, nadat de eigen supporters van Gent hem tegen STVV uitfloten.

Wilfried Kanga was misschien wel de 'talk of the town' de voorbije dagen. Zeker in en rond Gent. En dus is de vraag wat Rik De Mil met zijn aanvaller gaat doen. Speelt de clubtopschutter (11 goals) gewoon tegen Union SG?

"Apart om Wilfried Kanga zo te viseren"

De Mil zelf had op zijn persconferentie al in zijn kaarten laten kijken over hoe het gesteld is met Kanga. Maar ook de analisten hadden de voorbije dagen heel wat te zeggen over de situatie én over de reactie van de supporters.

Tuur Dierckx was streng in Een-Tweetje: "Als thuispubliek mag je uw eigen speler nooit zo van het veld laten gaan. Je mag niet vergeten dat hij topschutter is van de ploeg en hij heeft er de ploeg al meermaals doorheen gesleurd. Ik vind het apart om hem dan zo te viseren."

Relatie Kanga-supporters is nog te herstellen

Hein Vanhaezebrouck mikte meteen in: "Hij stopt soms heel snel met spelen als hij eens vastgehouden wordt. Dat kan het publiek niet aanvaarden. Ze willen strijders en krijgers. Dat is wat je verwacht van een targetspits: een spits die zijn kracht gebruikt om recht te blijven."

"Dan zouden ze ook wel zijn kant kiezen, denk ik, om de scheidsrechter te viseren. Het telkens zo snel opgeven, dat mag hij niet doen. Ik blijf het afkeuren om je eigen spelers af te straffen, maar ik ben aan het zoeken naar oplossingen om de link terug te vinden. Die relatie is zeker nog te herstellen, maar ik zou vragen aan het publiek om dat toch achterwege te laten."