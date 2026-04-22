Mag hij coachen tegen Patro? Messoudi kent zijn schorsing na 'bedreiging' van arbitrage

Mo Messoudi krijgt een schorsing van twee speeldagen opgelegd. Dat is het gevolg van vermeende bedreiging aan het adres van de scheidsrechter tijdens een oefenwedstrijd begin deze maand.

Rode kaart voor Van La Parra

Op 2 april speelde Beerschot een oefenwedstrijd tegen de beloften van OH Leuven. Vlak voor de rust was er een incident waarbij Van La Parra een slag uitdeelde, in het gezicht van zijn tegenstander.

De winger kreeg rood. Messoudi zag het allemaal gebeuren en rende het veld op richting de scheidsrechter om verhaal te halen. Al ging dat, zo liet de scheidsrechter achteraf ook weten, om toch 11 tegen 11 te mogen blijven spelen.

‘Bedreiging’ van de arbitrage

Tijdens de rust zou de trainer van Beerschot volgens de scheidsrechters gezegd hebben dat ze hier niks van mochten maken, of dat er anders problemen zouden volgen. De arbitrage voelde zich naar eigen zeggen bedreigd en de teammanager van Beerschot zou ook nog geprobeerd hebben om de kaart niet op het wedstrijdblad te zetten.

Volgens Beerschot werd alles verkeerd geïnterpreteerd. De problemen waarover gesproken zouden de sportieve problemen door een schorsing van Van La Parra zijn, want hij kreeg achteraf twee speeldagen schorsing.

Twee speeldagen schorsing voor Messoudi

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft Messoudi één speeldag schorsing opgelegd. Een uitgestelde schorsing van februari werd effectief, waardoor Messoudi twee matchen moet missen. De trainer kreeg ook een boete van 500 euro.





De schorsing is nog niet voor meteen. Donderdag speelt Beerschot tegen Patro Eisden Maasmechelen op verplaatsing, maandag is de terugmatch voorzien op het Kiel. Beide wedstrijden zou Messoudi nog mogen coachen.