Brandon Morren, voetbaljournalist
Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters
Niet elke Anderlecht-supporter zal op 14 mei een ticket kunnen bemachtigen voor de bekerfinale tegen Union. Daarom werkt paars-wit nu ook aan een alternatief voor fans die de Heizel niet halen.

De bekerfinale wordt voor Anderlecht enorm belangrijk. Paars-wit heeft al jarenlang geen prijs meer gewonnen en verloor afgelopen seizoen ook al op de Heizel. Toen was het tegen Club Brugge, deze keer tegen Union.

Op 14 mei, een donderdag, zal de finale gespeeld worden dit jaar. Er zijn zo'n 20.000 tickets beschikbaar voor de Anderlecht-fans die mee naar de Heizel willen. Maar dat aantal dekt de vraag niet.

Anderlecht wil ook supporters zonder finaleticket iets aanbieden

Eerst kregen abonnees de kans om tickets te kopen en nadien leden van Mauve+. Daardoor zal er ook geen vrije verkoop plaatsvinden. Toch is er goed nieuws voor supporters die geen ticket voor de finale kunnen bemachtigen.

Volgens Het Laatste Nieuws voorziet paars-wit namelijk een groot scherm bij het Lotto Park waar supporters samen de bekerfinale kunnen volgen. De inkom hiervoor bedraagt nog vijf euro.

Donderdag nemen de Brusselaars het op verplaatsing op tegen STVV en nadien volgt een krachtmeting met Union, de laatste tussen beide ploegen voor de bekerfinale.

RSCA staat op kruispunt: wordt dit opnieuw een kopie van vorig seizoen?

Vandenbempt en Vanhaezebrouck ondanks 6 op 9 kritisch voor Anderlecht: "Je zou zeggen dat het playdowns zijn"

Pep Guardiola komt met opvallende voorspelling over toekomst van Vincent Kompany

De miljoenen stromen binnen bij RSC Anderlecht: 'Premier League en Bundesliga roeren zich'

Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen

LIVE Club Brugge-KV Mechelen: Herpakt blauw-zwart zich in eigen huis?

STVV beseft het als de beste voor clashes met Anderlecht en Mechelen: "Week van de waarheid"

Club Brugge zet jonge helden van Club NXT in de schijnwerpers na historisch parcours

Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard

Gent-spits Kanga krijgt het hard te verduren en Vanhaezebrouck snapt waarom

Belgische assist levert Como bijna stunt van formaat op tegen Inter

"Bim, bam, beieren - Wim Opbrouck zou sneller starten": Anderlecht-speler helemaal onderuitgehaald

Waarom Hugo Siquet toch niet profiteert van de blessure van Kyriani Sabbe bij Club

Nicky Hayen zet na puntenverlies twee spelers extra in de verf bij Genk

Antwerp-coach Joseph Oosting geniet na zege van Antwerp vooral van één ding

Leicester City beleeft ongeziene val en zakt naar derde niveau in Engeland

Om een einde te maken aan de geruchten? Vincent Kompany neemt een grote beslissing

Vincent Kompany wil geschiedenis schrijven met Bayern München: "Eerste keer voor alles"

🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

'RSC Anderlecht hakt knoop door en neemt afscheid van deze twee spelers'

In bloedvorm: Club Brugge aast nu ook op veelbelovende spits uit opvallende competitie

OH Leuven laat korf kansen liggen, Westerlo bedankt onklopbare Jungdal en efficiënte Ferri

Penaltymisser en sterke Charleroi-doelman lang een doorn in het oog, maar Genk redt nog een punt in slotfase

Antwerp pakt zes op zes dankzij twee snelle counters, Standard doet een slechte zaak

U bent formeel: titelstrijd maakt bocht van 180 graden

Alweer een voltreffer? Deze winteraanwinst debuteerde met branie voor Union SG

Hadden Hollanders en ook Club-fans gelijk? Blauw-zwart zit in de miserie met deze spelers

Transferoorlogje op komst? 'KAA Gent, OH Leuven en Westerlo bikkelen om dezelfde spits'

Na het gefluit van de eigen supporters: dit heeft Rik De Mil te zeggen over Wilfried Kanga

Ivan Leko hakt knopen door over Hans Vanaken & co: dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Mechelen

Vergeten Rode Duivel voor het WK? Rudi Garcia riep hem nog niet op, maar hij wordt overladen met lof

Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Fred Vanderbiest laat zich uit over Raman & co en komt met strijdplan voor match tegen Club Brugge

Anderlecht moet oplossingen zoeken: Llansana komt te kort, oplossing komt mogelijk van... de Futures

Anderlecht in de halve finale van de Coupe de France? Foutje doet véél stof opwaaien

Filip Joos met stevige prik richting Vermant (én Vetlesen): "Ze prezen hem de hemel in, maar ..."

