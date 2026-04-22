Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters

Niet elke Anderlecht-supporter zal op 14 mei een ticket kunnen bemachtigen voor de bekerfinale tegen Union. Daarom werkt paars-wit nu ook aan een alternatief voor fans die de Heizel niet halen.

De bekerfinale wordt voor Anderlecht enorm belangrijk. Paars-wit heeft al jarenlang geen prijs meer gewonnen en verloor afgelopen seizoen ook al op de Heizel. Toen was het tegen Club Brugge, deze keer tegen Union.

Op 14 mei, een donderdag, zal de finale gespeeld worden dit jaar. Er zijn zo'n 20.000 tickets beschikbaar voor de Anderlecht-fans die mee naar de Heizel willen. Maar dat aantal dekt de vraag niet.

Anderlecht wil ook supporters zonder finaleticket iets aanbieden

Eerst kregen abonnees de kans om tickets te kopen en nadien leden van Mauve+. Daardoor zal er ook geen vrije verkoop plaatsvinden. Toch is er goed nieuws voor supporters die geen ticket voor de finale kunnen bemachtigen.

Volgens Het Laatste Nieuws voorziet paars-wit namelijk een groot scherm bij het Lotto Park waar supporters samen de bekerfinale kunnen volgen. De inkom hiervoor bedraagt nog vijf euro.

Donderdag nemen de Brusselaars het op verplaatsing op tegen STVV en nadien volgt een krachtmeting met Union, de laatste tussen beide ploegen voor de bekerfinale.