Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"
STVV speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen KAA Gent. RSC Anderlecht won dan weer op bezoek bij KV Mechelen (1-2). Daardoor nadert paarswit tot op twee punten van de Kanaries.

STVV in mindere doen

Donderdag staan beide ploegen oog in oog met elkaar. Steven Defour ziet dat het bij enkele spelers van de Kanaries moeilijker loopt de laatste weken. “Ze hebben het hele seizoen hier naartoe gewerkt en willen het nu misschien iets té goed doen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Volgens hem heeft de strijd in de play-offs vooral gevolgen op mentaal vlak, omdat heel wat spelers dit nog nooit meegemaakt hebben in hun carrière. In het hoofd, niet in de benen, zit de vermoeidheid.

Vooruitblik op STVV-Anderlecht

De thuismatch tegen Anderlecht wordt dan ook heel belangrijk. “Om de derde plaats veilig te stellen, moeten ze die winnen. Ook voor het vertrouwen met het oog op de rest van de play-offs. Maar stel dat ze verliezen, dan zouden het wel eens héél lange play-offs kunnen worden.”

Defour heeft veel vertrouwen in STVV. Hij komt dan ook met goed nieuws voor de fans. “Ik zie het nog altijd goedkomen voor STVV en die derde plaats”, gaat hij verder.


Voetballend hebben ze een ferme meerwaarde, aldus Defour. “Als je het voetbal van STVV en Anderlecht naast elkaar legt, dan is er geen discussie mogelijk over wie ze het meest verdient. Anderlecht hoort niet eens op de foto te staan”, besluit hij.

Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (23/04).

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

Wouter Vrancken wil niet van dipje weten: "Betere ploeg tegen beste ploeg van België"

Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

Vier Unionisten in de kijker, Cvetkovic doet Anderlecht ontwaken: dit is ons elftal van het weekend

'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

