Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

STVV speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen KAA Gent. RSC Anderlecht won dan weer op bezoek bij KV Mechelen (1-2). Daardoor nadert paarswit tot op twee punten van de Kanaries.

STVV in mindere doen

Donderdag staan beide ploegen oog in oog met elkaar. Steven Defour ziet dat het bij enkele spelers van de Kanaries moeilijker loopt de laatste weken. “Ze hebben het hele seizoen hier naartoe gewerkt en willen het nu misschien iets té goed doen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Volgens hem heeft de strijd in de play-offs vooral gevolgen op mentaal vlak, omdat heel wat spelers dit nog nooit meegemaakt hebben in hun carrière. In het hoofd, niet in de benen, zit de vermoeidheid.

Vooruitblik op STVV-Anderlecht

De thuismatch tegen Anderlecht wordt dan ook heel belangrijk. “Om de derde plaats veilig te stellen, moeten ze die winnen. Ook voor het vertrouwen met het oog op de rest van de play-offs. Maar stel dat ze verliezen, dan zouden het wel eens héél lange play-offs kunnen worden.”

Defour heeft veel vertrouwen in STVV. Hij komt dan ook met goed nieuws voor de fans. “Ik zie het nog altijd goedkomen voor STVV en die derde plaats”, gaat hij verder.



Voetballend hebben ze een ferme meerwaarde, aldus Defour. “Als je het voetbal van STVV en Anderlecht naast elkaar legt, dan is er geen discussie mogelijk over wie ze het meest verdient. Anderlecht hoort niet eens op de foto te staan”, besluit hij.