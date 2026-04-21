Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Het Belgisch profvoetbal zal ook volgend seizoen worden uitgezonden door ... DAZN. De rechtenhouder verbindt er zich toe om tot juni 2027 de wedstrijden van het Belgisch profvoetbal uit te gaan zenden.

Het oorspronkelijk contract tussen DAZN en de Jupiler Pro League zou gelopen hebben tot juni 2030, maar over dat voetbalcontract is er de voorbije maanden al heel wat gepalaverd en het leek er daardoor op dat we geen Belgisch voetbal meer op televisie zouden hebben.

DAZN doet nieuwe toezegging

Eind vorig jaar deed DAZN een toegeving door het Belgisch voetbal tot en met de play-off van dit seizoen uit te zenden. En dus leken we ook op dat gebied naar een zeer lastige en onduidelijke zomer op weg, met veel onzekerheid.

DAZN heeft nu een nieuwe toezegging gedaan, waardoor ze ook volgend seizoen de wedstrijden van de Pro League zullen uitzenden. Dat is dinsdagvoormiddag toegezegd door de advocaten, nadat ze maandag daartoe groen licht hadden.

Belgisch voetbal in 2026-2027 op DAZN

"Deze toezegging is zojuist gedaan", bevestigden de advocaten Maïlys Sahagun en Stéphanie Hermoye dinsdag bij Sporza voor de Franstalige ondernemingsrechtbank in Brussel. Die zaak ging overigens over online piraterij.



En dus had die zaak niets te maken met de zaak aanhangig bij arbitragetribunaal Cepani, waar nog geen definitieve uitspraak zou zijn. Tot nader order blijft DAZN dus de matchen van de Pro League gewoon uitzenden.