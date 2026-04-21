Wat met het Belgisch voetbal op televisie volgend jaar? DAZN neemt deze beslissing

Aernout Van Lindt
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het Belgisch profvoetbal zal ook volgend seizoen worden uitgezonden door ... DAZN. De rechtenhouder verbindt er zich toe om tot juni 2027 de wedstrijden van het Belgisch profvoetbal uit te gaan zenden.

Het oorspronkelijk contract tussen DAZN en de Jupiler Pro League zou gelopen hebben tot juni 2030, maar over dat voetbalcontract is er de voorbije maanden al heel wat gepalaverd en het leek er daardoor op dat we geen Belgisch voetbal meer op televisie zouden hebben.

DAZN doet nieuwe toezegging

Eind vorig jaar deed DAZN een toegeving door het Belgisch voetbal tot en met de play-off van dit seizoen uit te zenden. En dus leken we ook op dat gebied naar een zeer lastige en onduidelijke zomer op weg, met veel onzekerheid.

DAZN heeft nu een nieuwe toezegging gedaan, waardoor ze ook volgend seizoen de wedstrijden van de Pro League zullen uitzenden. Dat is dinsdagvoormiddag toegezegd door de advocaten, nadat ze maandag daartoe groen licht hadden.

Belgisch voetbal in 2026-2027 op DAZN

"Deze toezegging is zojuist gedaan", bevestigden de advocaten Maïlys Sahagun en Stéphanie Hermoye dinsdag bij Sporza voor de Franstalige ondernemingsrechtbank in Brussel. Die zaak ging overigens over online piraterij.


En dus had die zaak niets te maken met de zaak aanhangig bij arbitragetribunaal Cepani, waar nog geen definitieve uitspraak zou zijn. Tot nader order blijft DAZN dus de matchen van de Pro League gewoon uitzenden.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

Weinig geruststelling: geen toekomst meer voor speler KV Kortrijk ondanks lopend contract?

13:15
"Dan trapt mijn familie het af": Vincent Kompany laat voetbalfans de hoop opbergen

13:00
'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak'

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/04: Yohanna

12:20
Club Brugge heeft versterking voor de flank in het vizier, al gaat het om een 18-jarige

12:20
Een jaar geleden ontslagen bij Anderlecht... David Hubert volgt in het rijtje bij Union: toeval of geniaal?

11:40
Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen

11:20
"Tegen zijn 50ste is Vincent Kompany premier van België"

11:00
Jonas De Roeck schetst de rauwe realiteit voor spelers na verloren finale in Youth League

10:45
Hans Cornelis haalt uit na ontslag bij Charleroi en kijkt vooral naar... Nicolas Frutos

10:30
Defour spreekt klare taal over STVV-Anderlecht: "Geen discussie mogelijk"

10:15
Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

10:00
"Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem

09:45
KAA Gent komt met fikse verwittiging voor Union SG én Anderlecht

09:15
Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken

09:30
Profvoetballer uit België moet naar de gevangenis voor... zware overtreding in Denemarken

09:00
Zorgen om Johan Boskamp: "Het is zo klote"

08:40
Anderlecht ziet samenwerking met historische context eindigen

08:20
Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

07:58
De tranen vloeiden rijkelijk bij Club NXT, maar... "Het woord 'klein' mag intussen weg"

07:40
Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog

07:20
Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok

07:00
Jürgen Klopp weigert Real Madrid: 'Florentino Perez polst drie andere topcoaches, eentje komt ook al niet'

06:30
Yannick Ferrera zag dat het niet goed was: "Ik heb Beerschot-Lommel gezien, geloof mij ..."

06:00
In youth we trust? 'RSC Anderlecht wil gewezen jeugdproduct Standard contracteren'

23:30
'AC Milan is concreet voor Tresoldi, maar krijgt af te rekenen met concurrentie uit eigen land'

23:00
'Anderlecht denkt aan andere profielen in de aanval en dat is héél slecht nieuws voor dure zomeraanwinst'

22:30
Amateursuspens: Sporting Hasselt op 90 minuten van de titel, KVD Oostende grijpt er naast

22:15
Géén gedroomde transfer? 'Mika Godts ziet verhuis in water vallen door hallucinante vraagprijs van Ajax'

22:00
Is Marc van Bommel (nog steeds) kandidaat-coach van Anderlecht? Nederlandse succescoach bevestigt gesprekken

21:40
'Barça heeft mondeling akkoord met topverdediger, gesprekken op clubniveau verlopen vlot(ter)'

21:20
Héél verdienstelijk onderuit! Real Madrid heeft strafschoppen nodig om Club Brugge van eindwinst in UEFA Youth League te houden

21:00
Is hij de beste speler op de Belgische velden? Duurste aanwinst van Union zal ook recordtransfer worden

20:40
'PSG wil zich gericht versterken én richt pijlen op twee spelers die allesbehalve gemakkelijk los te weken zullen zijn'

20:20
ACHTERGROND: SSC Napoli heeft een héél duidelijke reden om constructief om te gaan met Romelu Lukaku

20:00
Zaakwaarnemer praat mond voorbij: "We hebben al gepraat met Anderlecht"

19:40
Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 3
KV Mechelen KV Mechelen 1-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 2-1 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 2-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Alle hens aan dek voor Buffalo's JaKu JaKu over Sterspeler STVV wekt interesse van topclub, maar... gaat gratis vertrekken Soloria Soloria over Antwerp wil bij Standard gaan shoppen voor ervaren middenvelder en houdt situatie in het oog Vital Verheyen Vital Verheyen over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Vital Verheyen Vital Verheyen over Vanhaezebrouck gaat een stap verder: "Union, dat is het strafste wat ik gezien heb in het wereldvoetbal" Dinkalink Dinkalink over Nog een zware klap: Anderlecht ziet basisspeler uitvallen voor waarschijnlijk rest van seizoen Dinkalink Dinkalink over 'Na de grote zorgen om Hans Vanaken is er een stevige update over de zaak' Dirk1897 Dirk1897 over Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank wilmabar123 wilmabar123 over Ivan Leko weet wat er is misgelopen tegen Union en duidt het probleem ook aan Dirk1897 Dirk1897 over "Het houdt me nog niet bezig": opvallend signaal over toekomst bij Zulte Waregem Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved