Geweldige opsteker voor de Rode Duivels? Groot nieuws over Thibaut Courtois

Aernout Van Lindt
Thibaut Courtois is terug: de doelman van Real Madrid heeft dinsdag de training hervat. Daarmee lijkt hij stilaan klaar om het seizoenseinde aan te vatten en helemaal klaar te zijn voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Thibaut Courtois is deze dinsdag terug op training verschenen bij Real Madrid. Goed nieuws voor de club én voor de Rode Duivels, al bouwt de Belgische doelman het rustig op. De komende dagen zal hij rustig verder trainen.

Voorbereiding op het WK kan stilaan beginnen

De Belg sluit weer aan bij zijn ploegmaats na enkele weken afwezigheid. Andriy Lunin had intussen zijn plaats onder de lat ingenomen. De Oekraïense keeper deed wat hij kon, in wedstrijden die soms best lastig waren.

De doelman van de Rode Duivels miste ook de laatste interlandperiode van België in de Verenigde Staten. Er stonden oefenwedstrijden op het programma tegen de VS en Mexico, belangrijk met het oog op de voorbereiding richting het WK.

Afwezig tegen Kompany's Bayern München

Real Madrid had het zonder hem lastig in de Champions League. De Madrilenen verloren beide kwartfinales tegen het Bayern München van Vincent Kompany. De ervaring van Courtois had daar mogelijk het verschil kunnen maken.


Voorlopig lijkt hij de komende dagen nog niet in actie te komen. De medische staf wil geen risico nemen en geeft hem de tijd om helemaal fit te raken. Maar het ziet er dus wel goed uit, met oog ook op het WK met de Rode Duivels.

LIVE: Genk gaat in tweede helft minstens op zoek naar een verdiende gelijkmaker

21:35
 Speeldag 33
Real Mallorca Real Mallorca 1-1 Valencia CF Valencia CF
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Osasuna Osasuna
Girona FC Girona FC 0-0 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 0-0 Alaves Alaves
Elche CF Elche CF 22/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
Real Sociedad Real Sociedad 22/04 Getafe Getafe
Barcelona Barcelona 22/04 Celta De Vigo Celta De Vigo
Levante Levante 23/04 Sevilla Sevilla
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 23/04 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona
Real Oviedo Real Oviedo 23/04 Villarreal Villarreal

